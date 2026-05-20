Elgázoltak egy embert, teljes útzár

Elütött egy embert egy kisteherautó Kaposvárnál, a Dombóvári úton, azaz a 610-es főút 1-es kilométerénél szerdán. A kaposvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok (rendőrség, mentők) is a helyszínen dolgoznak.

Elgázoltak egy embert Kaposváron, rohantak a mentők a baleset helyszínére (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem május 20-án, szerdán, hajnali fél öt után pár perccel.