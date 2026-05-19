Üzlet kirakatába hajtott egy autós a Szent Flórián körúton

Üzlet kirakatába hajtott egy személygépkocsi Székesfehérváron, a Szent Flórián körúton. A helyi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A társhatóság is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.