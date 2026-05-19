Üzlet kirakatába hajtott egy autós a Szent Flórián körúton
Forgalmi akadály keletkezett a baleset miatt.
Üzlet kirakatába hajtott egy személygépkocsi Székesfehérváron, a Szent Flórián körúton. A helyi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. A társhatóság is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a Katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre