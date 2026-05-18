Szerelemtérkép: ezért keresnek és találnak mindig ugyanolyan nőt maguknak a pasik

Miért hagyta el a kedvesét, ha most egy ugyanolyan nő mellett kötött ki? – merül fel a kérdés sok férfi ismerősében. Nos, úgy tűnik, hogy ennek pszichológiai magyarázata van, és minden mögött a tudatalatti szerelemtérkép áll!

Elárulta a pszichológus: így működik a férfiak agyában a szerelemtérkép

Egy pszichológus elárulta, hogyan határozza meg a pasik választásait a belső szerelemtérkép

Phil Macleid pszichológus elárulta, hogy mi áll annak a hátterében, ha egy férfi újra meg újra ugyanolyan nőt választ társnak maga mellé: „ez az egész a tudatalatti szükségletekről szól”. Azoknál a férfiaknál ugyanis, akik a korábbi partnerükre hasonlító nőt választanak, a megszokottság iránti vágy áll a háttérben, amelyet több pszichológiai tényező is táplál. A szakértő szerint ez főként a múltbeli pozitív élmények által kialakult ideális párkapcsolat lenyomata.

A szerelemben az emberek gyakran ugyanolyan típusú személyeket keresnek. Ezért láthatunk néha mintákat az emberek kapcsolataiban

– nyilatkozta a pszichológus.

A szakértő a sztárvilágból is hozott példákat: Lewis Hamilton, aki a Nicole Scherzingerrel való emlékezetes kapcsolata után Kim Kardashian mellett kötött ki, valamint Kanye Westet, aki a Kardashiantól való válása után Bianca Censorit választotta társául.

Erre vonatkozóan a lélekgyógyász elmondta, hogy mindez az erős kötődés elméletének a része, amelyet a Simply Psychology úgy ír le, mint a kulcsfontosságú emberekkel való érzelmi kapcsolatok kialakításához kapcsolódó „keretrendszert”. A szakértő elmagyarázta, hogy ezek a kötelékek magukban foglalnak egy pontot, ahol az agy és az idegrendszer társul az ismerős érzelmi mintákhoz, tulajdonságokhoz és dinamikákhoz, amelyek biztonságérzetet nyújtanak.

„Ezek az asszociációk származhatnak az első gondviselő(k)től, korábbi kapcsolatokból, a családi dinamikából, ismételt pozitív megerősítésből, vagy akár megoldatlan érzelmi élményekből is. A pszichológiában ez létrehozhatja azt, amit gyakran »kapcsolati sablonnak« vagy »szerelemtérképnek« neveznek, ahol a tudatalatti a múltbeli érzelmi benyomásokat használja fel jövőbeli vonzódási referenciaként. Lényegében innen származik az az elképzelés, hogy valakinek van egy bizonyos típusa” – folytatta a pszichológus.