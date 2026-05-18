Jön a Szabadság-szobornál is nagyobb aszteroida: négyszer közelebb lesz, mint a Hold!

Ez közel lesz! Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának közlése szerint a 2026 JH2 azonosítójú aszteroida alig 91 600 kilométerre halad el a Föld mellett 2026. május 18-án! Ez azt jelenti, hogy négyszer közelebb lesz hozzánk, mint a 384 400 kilométerre lévő Hold!

19 méteres aszteroida közelíti meg a Földet Fotó: Pixabay/Képünk illusztráció

Egyharmaddal nagyobb a magyar Szabadság-szobornál a 2026 JH2 azonosítójú aszteroida

A NASA tájékoztatása szerint a 2026 JH2 azonosítójú aszteroida 19 méteres, vagyis öt méterrel nagyobb a budapesti Szabadság-szobornál. (A 14 méteres alkotás Kisfaludi Strobl Zsigmond munkája, mely jövőre lesz 80 éves.)