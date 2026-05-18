Cooky az édesanyját gyászolja: „Szeretetünk soha nem ismert távolságot”

Cooky megrendítő hírt osztott meg követőivel közösségi oldalán. A népszerű műsorvezető elárulta, hogy szeretett édesanyja 89 éves korában elhunyt, a veszteség pedig teljesen összetörte a családot.

Cooky édesanyja hiányozni fog a családjának, főleg két unokájának Fotó: Bors

Cooky búcsút mondott édesanyjától

A műsorvezető egy rendkívül érzelmes posztban vett búcsút édesanyjától, akiről megható szavakkal emlékezett meg. Bejegyzésében arról írt, hogy édesanyja kedvessége, szeretete és melegszívűsége örökké velük marad, emléke pedig soha nem halványul el.

Nehéz szívvel osztom meg veletek, hogy szeretett édesanyám 89 éves korában örökre elment.

Egy szerető édesanya, nagymama volt, aki mindennél jobban imádta a két unokáját. Az ő mosolyuk, szeretetük mindig boldoggá tette.

Bár most hatalmas az űr, amit maga után hagyott, az emlékei, kedvessége és szeretete örökké velünk marad.

1700 kilométer választott el minket hosszú éveken át, de a szeretetünk soha nem ismert távolságot.

Köszönöm mindazoknak, akik ebben a nehéz időszakban gondolnak ránk.

Nyugodj békében, Anya.

A műsorvezető több családi fotót is megosztott, amelyeken az unokákkal együtt látható a nagymama. A képekből is jól látszik, mennyire szoros kapcsolat fűzte őt a családhoz, különösen az unokáihoz, akiket rajongásig szeretett.

A rajongók azonnal együttérző üzenetekkel árasztották el Cooky Instagram-oldalát, sokan támogatásukról biztosították a gyászoló családot. A műsorvezető számára édesanyja nemcsak egy szerető szülő, hanem biztos támasz is volt egész életében, ezért a hiánya hatalmas űrt hagy maga után.