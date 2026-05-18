Színháztörténeti eseményre készül az Operettszínház

A Budapesti Operettszínházban a Hófehérke című táncjáték immár egy éve varázsolja el estéről estére a közönséget, május 21-én azonban egészen különleges pillanat érkezik el: 35 év után újra színpadra lép a darab rendezőkoreográfusa, ifj. Harangozó Gyula.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.18. 14:12
Módosítva: 2026.05.18. 14:34
A május 21-i előadás így nem csupán egy jubileumi est, hanem a zenés színházi szakma és a közönség közös ünnepe. Ritka alkalom, amikor egy alkotó, aki évtizedeken át formálta a hazai és nemzetközi táncművészetet, újra előadóművészként lép színpadra. A nézők pedig személyesen lehetnek részesei annak a pillanatnak, amikor a legenda újra mozdulatot ölt.

„Ez a nagy visszatérés az egész táncművészeti szakma számára egy rendkívüli esemény, nagyon pozitív és motiváló, inspirálja az egész közösségünket. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez a művészeti ág túlmutat a fizikumon és a fiatalságon, a szakmai tudás, a kifejező erő és az értékteremtés mindennél fontosabb” – nyilatkozta Simon István, a Budapesti Operettszínház balettigazgató-helyettese.

Május 21-én tehát parádés szereposztás lesz látható, Rotter Bianka és Somai Valér fogják táncolni Hófehérke és a Herceg szerepét, Alekszandr Komarov, Kováts Gergely Csanád és Németh Gábor is fel fognak lépni a Törpék szerepében, illetve Simon István Vadászként lesz látható.

A produkció ősbemutatója 2004-ben volt a Magyar Állami Operaházban, azóta három kontinensen (Európa, Ázsia, Ausztrália) láthatták a nézők a nagy sikerű előadást. Most, két évtizeddel később a nemrég 70. születésnapját ünneplő Kossuth-díjas művész a Banya szerepét eltáncolva áll ismét reflektorfénybe. 

Ifj. Harangozó Gyula neve fogalom a magyar és a nemzetközi táncéletben: pályája olyan gazdag és nagyívű, hogy generációk számára jelenti a szakmai alázat, a kreativitás és a kitartás mércéjét.

