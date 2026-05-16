Súlyos tömegkarambol történt a fővárosban, lezárták a rakpartot
A helyszínen zajlik a műszaki mentés.
Riasztották a tűzoltókat, azt követően, hogy hat gépkocsi ütközött össze a II. kerületi Slachta Margit rakparton, a Sajka utca vonalában. A műszaki mentési munkálatokhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A baleset miatt lezárták a rakpart érintett szakaszát - írja a katasztrófavédelem.
