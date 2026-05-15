Rohantak a mentők: a szombathelyi balesetben két sofőr megsérült (Fotók)
A baleset pillanatok alatt nagy riadalmat keltett a környéken.
A baleset helyszínére érkező mentők azonnal megkezdték a roncsokból kiemelni a két összeütközött autó sofőrjeit.
A balesetben mindkét sofőr megsérült, a mentők kórházba szállították őket
Az eddigi értesülések szerint péntek délután egy Nissan Leaf autó haladt a szombathelyi Szent Flórián körúton, ahonnét a sofőr balra, a Rákóczi Ferenc utcába akart kanyarodni. A sofőr nem adta meg a szemből egyenesen érkező Peugeot autónak az elsőbbséget, és elé kanyarodott: a két jármű összeütközött. Az elektromos Nissan személyautót a szombathelyi tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt forgalomkorlátozás volt érvényben az érintett útszakaszon.
A környéken kisebb torlódás alakult ki - írja a VAOL.
