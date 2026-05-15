Tömegszerencsétlenséget okozott egy húszéves zalai férfi

Jánky Judit beszámolója szerint a húszéves férfi 2024. október 12-én, a késő esti órákban személyautóval hajtott Zalaegerszeg felől Kisbucsa irányába a 76-os számú főúton, utasként egy nőt szállított. Vele szemben haladt a Budapest és Zalaegerszeg között közlekedő autóbusz csaknem 40 utassal – írja az MTI.

Majdnem harminc ember megsérült a buszbalesetben. Fotó: Pexels (illusztráció)

A vádlott egy egyenes útszakaszhoz érve áttért a bal oldali forgalmi sávba és 130-134 kilométeres sebességgel az előtte haladó járművek előzésébe kezdett. Az előzés megkezdése előtt nem győződött meg arról, hogy az útszakasz belátható-e, de arról sem, hogy az előzést az útszakaszon kihelyezett tiltótábla és a záróvonal előtt be tudná fejezni.

Amikor a sofőr észrevette a szemből érkező autóbuszt, az ütközés elkerülése érdekében vészfékezett, a buszsofőr pedig erőteljesen jobbra, az útpadka felé kormányozta a járművet, de az ütközést nem tudták elkerülni. A busz az útról lesodródva, a jobb oldalára dőlve állt meg, a személygépkocsi pedig átpördülve csúszott az útpadkára.

A balesetben a vádlotton kívül az autóbusz kilenc utasa nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, a buszsofőr, valamint 17 utas könnyebb sérüléseket szenvedett. A vádirat arra is kitér, hogy a busz utasai nem használták a biztonsági övüket, amivel ők is megszegték a KRESZ-szabályokat.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben, felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és a közúti járművezetéstől való eltiltást indítványozva.