A Jászai Mari téri Meki alatt titkos alagutat fedeztek fel – hátborzongató videók!

Graffitikkel borított sötét folyosók, elfalazott átjárók és rejtélyes vasajtók bukkantak fel egy urbexes videóban. A Jászai Mari téri Meki alatt járt a videós, és döbbenetes felvételeket készített.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 20:00
Budapest Jászai Mari tér alagút urbexes

Budapest legendás, föld alatti alagúthálózatáról szóló történeteket már mindenki hallott.  Sokan állítják: a főváros alatt titkos folyosók futnak, amelyek egykor óvóhelyeket, katonai objektumokat és akár a Parlament környékét is összeköthették. Most a Jászai Mari téri Meki alatt készült felvétel az alagútról és a pincerendszerről.

A Jászai Mari téri Meki alatt alagút van
A Jászai Mari téri Meki alatt egész alagútrendszer húzódik – Fotó: Félelemétterme TikTok

A videó készítője egy szűk lépcsőn jutott le a Jászai tér mélyére. Odalent sötét, nedves falak, graffitikkel teleszórt helyiségek és kisebb, elkülönített szobák fogadták. A felvételeken jól látható, hogy a pince nem egyszerű tárolóhelyiség: a hosszú folyosók és a különálló terek inkább egy régi bunker vagy óvóhely hangulatát idézik.

 

A hely azonban nem teljesen ismeretlen a környékbeliek számára. Többen emlékeztettek arra, hogy évtizedekkel ezelőtt kocsma működött a föld alatt, sőt volt idő, amikor nyilvános vécé üzemelt a Jászai tér alatt. A most újra előkerült járatok azonban még így is számos kérdést vetnek fel. 

A pincerendszer sok része le van zárva – Fotó: Félelemétterme TikTok

Kiderült: az urbexes nem először járt lent a Meki alatt, korábban is készített videót a helyről:

 

@felelemetterme Ez van a Jászai meki alatt #urbexhungary #budapesthungary #félelmetes #13kerulet #bunker ♬ Illusion of Perception - VEL94EV

A legrejtélyesebb rész egy külön kis folyosó, amely a fő pinceágtól párhuzamosan fut. Innen egy régi óvóhely lejárata vezet valahová, az utca irányába. A másik oldalon viszont egy elfalazott átjáró bukkan fel, amely állítólag az udvar alá tart, oda, ahol hivatalosan nem is létezik pince.

A Jászai Mari téri Meki alatti pince csak egy része a titkos alagutaknak

A videóban egy masszív vasajtó is feltűnik, amely sokak fantáziáját beindította. Több kommentelő szerint az ilyen ajtók arra szolgáltak, hogy összekössék a környék házainak pincéit. Mások úgy vélik, ezek a második világháborús óvóhelyrendszer részei lehettek.

Az interneten azonnal megjelentek a döbbenetes történetek és városi legendák. Egy hozzászóló szerint az egyik alagút a Nagykörút alatt halad át, majd a Falk Miksa utca környékén becsatlakozik egy régi katonai ruhaellátó épület pincéjébe. Innen – a legenda szerint – további folyosók vezethetnek katonai objektumokhoz, sőt akár a Parlament környékére is.

A HM-objektumnak hat emelet mély pincéje van, és különböző folyosókon el lehet jutni a Parlamenthez vagy a Duna alatt futó részekhez is

– írta egy kommentelő, aki azt állította, hogy maga is járt az egyik föld alatti szinten. Hozzátette: ezek természetesen csak városi legendák, de Budapest alatt valóban hatalmas pincerendszerek húzódnak.

Az idősebbek közül többen felidézték, hogy a Szent István körút elején egykor valódi légoltalmi lejáratok voltak a járdába építve. A második világháború idején a járókelők ezekbe a pincékbe menekültek a bombázások alatt. A környék házainak pincéit sok esetben összenyitották, hogy több ember férjen el odalent.

Egész Budapestet ilyen titkos alagútrendszer hálózza be a föld alatt

 – írta egy másik kommentelő.

Bár a legtöbb történetet hivatalosan sosem erősítették meg, annyi biztos, hogy Budapest alatt valóban kiterjedt pince- és óvóhelyhálózat húzódik. A második világháború, majd a hidegháború idején számos bunker, légoltalmi pince és összekötő folyosó épült a város alatt. Ezek egy része mára lezárt, elfalazott vagy teljesen feledésbe merült.

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
