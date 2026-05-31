A Jászai Mari téri Meki alatt titkos alagutat fedeztek fel – hátborzongató videók!

Budapest legendás, föld alatti alagúthálózatáról szóló történeteket már mindenki hallott. Sokan állítják: a főváros alatt titkos folyosók futnak, amelyek egykor óvóhelyeket, katonai objektumokat és akár a Parlament környékét is összeköthették. Most a Jászai Mari téri Meki alatt készült felvétel az alagútról és a pincerendszerről.

A Jászai Mari téri Meki alatt egész alagútrendszer húzódik – Fotó: Félelemétterme TikTok

A videó készítője egy szűk lépcsőn jutott le a Jászai tér mélyére. Odalent sötét, nedves falak, graffitikkel teleszórt helyiségek és kisebb, elkülönített szobák fogadták. A felvételeken jól látható, hogy a pince nem egyszerű tárolóhelyiség: a hosszú folyosók és a különálló terek inkább egy régi bunker vagy óvóhely hangulatát idézik.

A hely azonban nem teljesen ismeretlen a környékbeliek számára. Többen emlékeztettek arra, hogy évtizedekkel ezelőtt kocsma működött a föld alatt, sőt volt idő, amikor nyilvános vécé üzemelt a Jászai tér alatt. A most újra előkerült járatok azonban még így is számos kérdést vetnek fel.

A pincerendszer sok része le van zárva – Fotó: Félelemétterme TikTok

Kiderült: az urbexes nem először járt lent a Meki alatt, korábban is készített videót a helyről:

A legrejtélyesebb rész egy külön kis folyosó, amely a fő pinceágtól párhuzamosan fut. Innen egy régi óvóhely lejárata vezet valahová, az utca irányába. A másik oldalon viszont egy elfalazott átjáró bukkan fel, amely állítólag az udvar alá tart, oda, ahol hivatalosan nem is létezik pince.

A Jászai Mari téri Meki alatti pince csak egy része a titkos alagutaknak

A videóban egy masszív vasajtó is feltűnik, amely sokak fantáziáját beindította. Több kommentelő szerint az ilyen ajtók arra szolgáltak, hogy összekössék a környék házainak pincéit. Mások úgy vélik, ezek a második világháborús óvóhelyrendszer részei lehettek.

Az interneten azonnal megjelentek a döbbenetes történetek és városi legendák. Egy hozzászóló szerint az egyik alagút a Nagykörút alatt halad át, majd a Falk Miksa utca környékén becsatlakozik egy régi katonai ruhaellátó épület pincéjébe. Innen – a legenda szerint – további folyosók vezethetnek katonai objektumokhoz, sőt akár a Parlament környékére is.

A HM-objektumnak hat emelet mély pincéje van, és különböző folyosókon el lehet jutni a Parlamenthez vagy a Duna alatt futó részekhez is

– írta egy kommentelő, aki azt állította, hogy maga is járt az egyik föld alatti szinten. Hozzátette: ezek természetesen csak városi legendák, de Budapest alatt valóban hatalmas pincerendszerek húzódnak.