Felgyulladt egy lányiskola kollégiuma, sokan meghaltak, rengeteg a sérült

A rendőrség 8 diáklányt vett őrizetbe gyújtogatás gyanújával, miután tűz pusztított egy kenyai lányiskola kollégiumában. A tragédiában 16 diák életét vesztette, további 79-en pedig megsérültek.

A hatóságok szerint az iskola személyzete tudta, hogy a diákok gyújtogatást terveznek a kollégiumban – Fotó: Freepik

A kollégium túlzsúfolt volt, és nem működtek a vészkijáratok sem

A nyolc tanulót május 29-én, pénteken tartóztatták le, miután előző nap hajnalban tűz ütött ki a Kenya középső részén, Gilgil városában működő Utumishi Leányiskola egyik hálótermében. Az épületben a jelentések szerint 135 diák lakott, ezért a hatóságok a feltételezett túlzsúfoltság körülményeit is vizsgálják.

A kenyai Bűnügyi Nyomozó Igazgatóság közlése szerint a nyomozók azonosították azt a csoportot, amely feltehetően megtervezte és végrehajtotta a csütörtök kora reggeli gyújtogatást. A nyolc gyanúsított továbbra is rendőrségi őrizetben van, miközben a vizsgálat folytatódik.

Julius Ogamba oktatási miniszter elmondta, hogy az iskola tanárai állítólag előzetes figyelmeztetést kaptak a tűzgyújtási tervekről, azonban nem tettek megfelelő lépéseket azok megakadályozására. A miniszter élesen bírálta az intézmény vezetését és személyzetét is, amiért szerinte súlyosan megsértették a biztonsági előírásokat. Külön kiemelte a kollégiumok túlzsúfoltságát, valamint azt az állítást, hogy egy vészkijárat le volt zárva, ami hozzájárulhatott a sok halálos áldozathoz.

A tragédia nyomán a kenyai kormány feloszlatta az iskola igazgatótanácsát, és jogi, illetve fegyelmi eljárást kezdeményezett. A helyszínen a Kenyai Vöröskereszt elsősegélynyújtói, mentőegységei és pszichoszociális támogató szakemberei is segítséget nyújtottak. A szervezet más hatóságokkal együttműködve támogatja az érintett diákokat és családjaikat.

Az iskolai tüzek régóta visszatérő problémát jelentenek Kenyában. Kutatások szerint az ilyen esetek hátterében gyakran a szigorú fegyelmi rendszer miatti diáktiltakozások, valamint a bentlakásos iskolákban tapasztalható kedvezőtlen életkörülmények állnak – írja a DailyStar.