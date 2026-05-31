Felgyulladt egy lányiskola kollégiuma, sokan meghaltak, rengeteg a sérült

A hatóságok szerint szándékos gyújtogatás történt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 19:30
gyújtogatás kollégium lányiskola

A rendőrség 8 diáklányt vett őrizetbe gyújtogatás gyanújával, miután tűz pusztított egy kenyai lányiskola kollégiumában. A tragédiában 16 diák életét vesztette, további 79-en pedig megsérültek.

A hatóságok szerint az iskola személyzete tudta, hogy a diákok gyújtogatást terveznek a kollégiumban – Fotó: Freepik

A kollégium túlzsúfolt volt, és nem működtek a vészkijáratok sem

A nyolc tanulót május 29-én, pénteken tartóztatták le, miután előző nap hajnalban tűz ütött ki a Kenya középső részén, Gilgil városában működő Utumishi Leányiskola egyik hálótermében. Az épületben a jelentések szerint 135 diák lakott, ezért a hatóságok a feltételezett túlzsúfoltság körülményeit is vizsgálják.

A kenyai Bűnügyi Nyomozó Igazgatóság közlése szerint a nyomozók azonosították azt a csoportot, amely feltehetően megtervezte és végrehajtotta a csütörtök kora reggeli gyújtogatást. A nyolc gyanúsított továbbra is rendőrségi őrizetben van, miközben a vizsgálat folytatódik.

Julius Ogamba oktatási miniszter elmondta, hogy az iskola tanárai állítólag előzetes figyelmeztetést kaptak a tűzgyújtási tervekről, azonban nem tettek megfelelő lépéseket azok megakadályozására. A miniszter élesen bírálta az intézmény vezetését és személyzetét is, amiért szerinte súlyosan megsértették a biztonsági előírásokat. Külön kiemelte a kollégiumok túlzsúfoltságát, valamint azt az állítást, hogy egy vészkijárat le volt zárva, ami hozzájárulhatott a sok halálos áldozathoz.

A tragédia nyomán a kenyai kormány feloszlatta az iskola igazgatótanácsát, és jogi, illetve fegyelmi eljárást kezdeményezett. A helyszínen a Kenyai Vöröskereszt elsősegélynyújtói, mentőegységei és pszichoszociális támogató szakemberei is segítséget nyújtottak. A szervezet más hatóságokkal együttműködve támogatja az érintett diákokat és családjaikat.

Az iskolai tüzek régóta visszatérő problémát jelentenek Kenyában. Kutatások szerint az ilyen esetek hátterében gyakran a szigorú fegyelmi rendszer miatti diáktiltakozások, valamint a bentlakásos iskolákban tapasztalható kedvezőtlen életkörülmények állnak – írja a DailyStar.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
