„Egyszerűen nem hisszük el, mennyi szeretetet kapunk” – megható vallomást tett a nagybeteg Bence édesanyja

Egészen elképesztő összefogás indult a magyar ralis és driftes világban a súlyosan beteg Bencéért. A fiú története már a TikTokot is meghódította, ezrek osztják és kommentelik a megható videókat, miközben a versenyzők egymásra licitálva próbálnak segíteni neki. A cél nem kisebb, mint hogy Bence eljuthasson Magyarország összes fontos raliversenyére.

A ralirajongó Bence hatalmas boldogsággal vesz részt már a 2026-os szezon 13. versenyén. A képen Bence a magyar autósport egyik ismert alakjával, Nagy Ferenccel látható, aki élő adásban ajánlotta fel licitre élete első driftkesztyűjét a kisfiú támogatására. A relikviáért végül közel 100 ezer forintot fizettek Fotó: Olvasói

A fogyatékkal élő Bence még több ralis szívét meghódította

A fiatal fiú ritka, gyógyíthatatlan Coffin–Siris-szindrómával él, amelyből világszerte mindössze néhány száz ismert eset létezik. Bence nem tud beszélni és járni sem, gerincét 32 csavar tartja, emellett izomsorvadással és súlyos csontproblémákkal küzd. Egyetlen dolog azonban minden fájdalmát feledteti vele: a versenyautók hangja.

A magyar autósport szereplői pedig most megmutatták, hogy a benzingőz mögött hatalmas szív dobog. Nemrég különleges licitháború indult Bencéért: egy oldtimer Trabant első lökhárítója, valamint Nagy Ferenc életének első driftkesztyűje került kalapács alá.

A Trabant-alkatrészt Pánya Péter és Marozsán Misi ajánlotta fel, a relikviára pedig pillanatok alatt megindult a licit. A másik különlegesség, Nagy Ferenc legendás driftkesztyűje, szintén óriási érdeklődést váltott ki a rajongók körében. A kesztyű sorsolását élő műsorban tartották meg, amit rengetegen követtek online.

A két licit végül külön-külön is mintegy 100-100 ezer forintot hozott Bencének, így összesen 200 ezer forint gyűlt össze azért, hogy újabb versenyekre juthasson el családjával.

Bence édesanyja, Beáta könnyek között mesélt a hihetetlen összefogásról.

Egyszerűen nem hisszük el, mennyi szeretetet kapunk. Ahová megyünk, mindenhol felismerik Bencét. A versenyzők odajönnek hozzá, dudálnak neki, fotózkodnak vele. Ilyenkor teljesen kivirul

– mondta meghatódva Majnár Beáta, Bence anyukája.

A család számára minden verseny igazi ünnep. Máriapócs, Visonta, Kunmadaras, Hajdúhadház vagy éppen Ózd – Bence már 13 versenyhelyszínre jutott el 2026-ban. A fiú neve mára szinte fogalommá vált a magyar ralis közegben. Az édesanya szerint Bence ilyenkor teljesen átszellemül.

Otthon sokszor nagyon nehéz napjaink vannak, de amikor meghallja az autókat, mintha minden fájdalmat elfelejtene. Csak mosolyog és figyeli a pályát

– árulta el Beáta.