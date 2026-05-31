„Nálunk minden nap gyermeknap” – Megyeri Csilla és a magyar sztármamik így buliznak gyereknapon

Idén ugyanis több olyan sztáranyuka és sztárapuka is akad a magyar celebvilágban, akik életükben először élhetik át szülőként ezt a szívmelengető ünnepet. Bár Megyeri Csilla kislánya még túl pici ahhoz, hogy megértse, miért körülötte forog a világ, a büszke szülők gondoskodnak róla, hogy ez a nap is felejthetetlen maradjon.

Megyeri Csilla párjával, Nicolával boldog kapcsolatban élnek (Fotó: Szabolcs László)

Megyeri Csilla gyereke 3 hónapos

A mindig pörgős Megyeri Csilla élete gyökeresen megváltozott, amióta édesanya lett. Az egykori műsorvezető sugárzik a boldogságtól, még annak ellenére is, hogy bizony sokszor igencsak kimerítőek a mindennapok egy három hónapos lurkóval. Lapunknak arról mesélt, mik a tervei a gyermeknapi hétvégére.

Ő még nagyon pici, nem igazán fogja fel, mi is az a gyereknap. De neki minden nap gyereknap

– mondta a Metropolnak jól hallhatóan elérzékenyülve Csilla, aki a beszélgetés közben szeretetteljesen a kislányához, Sarciá Alessia Adrianahoz is intézte ezeket a szavakat. Csilla hozzátette, hogy hatalmas ajándéközönre vagy vidámparki forgatagra még nincs szükség, számukra a legnagyobb ajándék az a semmihez sem fogható szeretet, ami az otthonukat megtölti.

Horváth Csenge és Sydney van den Bosch is ünnepel

A gyönyörű Horváth Csenge és a mindig elegáns Sydney van den Bosch szintén az első gyermeknapos anyukák táborát erősítik. Horváth Csenge számára szó szerint most kezdődik a nagybetűs élet szülőként. A csinos modell bő egy hete hozta világra tündéri kislányát, Janát. Jelenleg a legszebb, legmeghittebb időszakot, a gyermekágyas heteket töltik, így az első gyermeknap náluk minden bizonnyal a lehető legnagyobb nyugalomban, otthoni fészekmelegben telik majd. A pici még szinte csak alszik és eszik, de az újdonsült anyuka számára így is ez lesz élete legszebb május végi hétvégéje.

Sydney van den Bosch számára az anyaság egy régóta várt, csodálatos álom beteljesülése. Kislánya, Lia Elysée már 6 hónapos. A TV2 egykori sztárja stílusához híven valószínűleg egy végtelenül esztétikus, bababarát szabadtéri programmal vagy egy hangulatos kerti piknikkel emlékezik meg a jeles napról, amelyről biztosan a rajongók is láthatnak majd néhány imádnivaló pillanatképet.