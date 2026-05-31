Kínos jelenetek: Jessica Albát volt férje úgy kerülte, mint a pestist

Jessica Alba és volt férje, Cash Warren szinte a lehető legtávolabb voltak egymástól, miközben legidősebb lányuk középiskolai ballagását ünnepelték.

Kínos jelenetek Jessica Alba lányának ballagásán

A volt párt a sor két ellentétes végén ült le, amint a 17 éves lányukat, Honort nézték a ballagási ünnepségén Los Angelesben csütörtökön, köztük különböző családtagok szorongtak.

A 45 éves színésznőt és a 47 éves producert később külön-külön látták, amint barátaikkal és családtagjaikkal beszélgetnek, de a szabadtéri esemény során látszólag tartották a távolságot.

Alba az ünnepség után Instagramon tisztelgett lánya előtt. „Az én Honorcitámnak olyan, mintha tegnap még a karjaimban tartottalak volna, és egy szempillantás alatt itt teremtél, készen a következő fejezetre” – írta a végzős gyermekkori és ballagási képei mellé.

Amikor lehunyom a szemem, még mindig látom magam előtt a kislányt, aki még egy lefekvés előtti dalra, még egy mesére és végtelen ölelésekre vágyott. És most te végzős vagy.

Warren egy hasonló fotót osztott meg három gyermekükkel, és azt írta, hogy Honor „erre a pillanatra született”. „Nem tudok elképzelni senkit, aki jobban felkészült volna az élet következő szakaszára, mint te” – írta, hozzátéve: „Minden porcikámmal szeretlek.”

Alba és Warren közel 17 év házasság után szakítottak 2025 januárjában. A színésznő ekkor ezt írta: „Szeretettel, kedvességgel és egymás iránti tisztelettel haladunk előre, és örökre egy család leszünk. Gyermekeink továbbra is a legfontosabbak számunkra, és most a magánéletünket tiszteletben tartását kérjük.”

Warrent azóta a 25 éves Hana Sun Doerr modellel hozták összefüggésbe a pletykák, miután tavaly augusztusban Los Angelesben vacsoráztak, míg Albát először Danny Ramirezzel hozták kapcsolatba, miután a párt 2025 májusában egy londoni randevún látták csókolózni.

Alba 2025 októberében tette nyilvánossá a románcot a közösségi médiában, és legutóbb Miamiban látták az Amerika Kapitány: Szép új világ színészével – írta a Page Six.