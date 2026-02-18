Jessica Alba ezzel a rejtélyes férfival vigasztalódik válása után

Rejtélyes férfival csókolózik Jessica Alba a floridai Miami Beachen – közölte a DailyMail. A tengerparton romantikázó 44 éves színésznő válása után már nyíltan vállalja a 33 éves toyboy-t, Danny Ramirezt. Jessica Alba nemrég zárta le 16 éves házasságát, amit most jól megünnepelt a fiatal színésszel.

Hihetetlen, hogyan ünnepelte válását Jessica Alba

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / hot! magazin/Northfoto

A frissen elvált színésznő 11 évvel idősebb az Amerika Kapitányának sztárjánál, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy szenvedéllyel telve mutassák ki érzelmeiket a tengerparton csókolózva. A pár azóta elválaszthatatlan, hogy július 14-én először látták őket együtt, amint egy romantikus cancúni kiruccanásról hazafelé repültek.

Tengerparton csókolózva ünnepelte válását Jessica Alba

A fiatal színész le sem tudta venni a kezét Jessica Albáról, aki mintás bikiniben mutatta meg irigylésre méltó alakját. A pár között végig izzott a levegő és azt már most látni, hogy a friss kapcsolat ellenére Danny pontosan tudja, hogyan nevettesse meg a színésznőt. A férfi arról is gondoskodott, hogy vigye Jessica táskáját, amikor elhagyták a strandot.

És bár a The Last of Us színésze egy Instagram-bejegyzéssel is hivatalossá tette kapcsolatukat, azonban Jessica Alba egyelőre még nem posztolt róla képet a közösségi oldalain.

A színésznő és volt férje, Cash Warren múlt pénteken véglegesítették a válásukat.

Továbbra is közösen nevelik majd 14 éves lányukat, Havent, valamint 8 éves fiukat, Hayest, míg 17 éves lányuk, Honor a Yale-re jár.

Cash Warren nemrég néhány tanulságot is megosztott közösségi oldalán, amelyeket 2025 tanított neki.