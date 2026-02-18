Jessica Alba ezzel a rejtélyes férfival vigasztalódik válása után
Tengerpart, heves csókcsaták és nagy nevetések. Jessica Alba méltó módon ünnepli, hogy véglegesítették válását.
Rejtélyes férfival csókolózik Jessica Alba a floridai Miami Beachen – közölte a DailyMail. A tengerparton romantikázó 44 éves színésznő válása után már nyíltan vállalja a 33 éves toyboy-t, Danny Ramirezt. Jessica Alba nemrég zárta le 16 éves házasságát, amit most jól megünnepelt a fiatal színésszel.
A frissen elvált színésznő 11 évvel idősebb az Amerika Kapitányának sztárjánál, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy szenvedéllyel telve mutassák ki érzelmeiket a tengerparton csókolózva. A pár azóta elválaszthatatlan, hogy július 14-én először látták őket együtt, amint egy romantikus cancúni kiruccanásról hazafelé repültek.
Tengerparton csókolózva ünnepelte válását Jessica Alba
A fiatal színész le sem tudta venni a kezét Jessica Albáról, aki mintás bikiniben mutatta meg irigylésre méltó alakját. A pár között végig izzott a levegő és azt már most látni, hogy a friss kapcsolat ellenére Danny pontosan tudja, hogyan nevettesse meg a színésznőt. A férfi arról is gondoskodott, hogy vigye Jessica táskáját, amikor elhagyták a strandot.
És bár a The Last of Us színésze egy Instagram-bejegyzéssel is hivatalossá tette kapcsolatukat, azonban Jessica Alba egyelőre még nem posztolt róla képet a közösségi oldalain.
A színésznő és volt férje, Cash Warren múlt pénteken véglegesítették a válásukat.
Továbbra is közösen nevelik majd 14 éves lányukat, Havent, valamint 8 éves fiukat, Hayest, míg 17 éves lányuk, Honor a Yale-re jár.
Cash Warren nemrég néhány tanulságot is megosztott közösségi oldalán, amelyeket 2025 tanított neki.
Úgy indultál, mint amire nem akarok majd emlékezni, de végül rohadt hálás vagyok, hogy azzá nőtted ki magad, amire mindig fogok
