Orbán Viktor: zsák a foltját
45 másodpercben a lényeg.
„Április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Magyarország miniszterelnöke egy 45 másodperces videót is megosztott.
„Zsák a foltját. A Tisza hatalomra akar kerülni, az ukránoknak meg kell egy ukránpárti kormány. Április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra!”
– írta a kormányfő.
Nézd meg a nem mindennapi videót – 45 másodpercben a lényeg!
