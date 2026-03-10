„Április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Magyarország miniszterelnöke egy 45 másodperces videót is megosztott.

Orbán Viktor: április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra! (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

„Zsák a foltját. A Tisza hatalomra akar kerülni, az ukránoknak meg kell egy ukránpárti kormány. Április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra!”

– írta a kormányfő.

Nézd meg a nem mindennapi videót – 45 másodpercben a lényeg!