Orbán Viktor: zsák a foltját

45 másodpercben a lényeg.

„Április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Magyarország miniszterelnöke egy 45 másodperces videót is megosztott.

„Zsák a foltját. A Tisza hatalomra akar kerülni, az ukránoknak meg kell egy ukránpárti kormány. Április 12-én mondjunk nemet az ukrán nyomulásra!”
– írta a kormányfő.

Nézd meg a nem mindennapi videót – 45 másodpercben a lényeg!

 

