Kihalt utcák, maszkok, online iskola: hat éve így indult a Covid-korszak Magyarországon

Nem magyarázni, inkább felidézni próbálja ez az összeállítás azt a korszakhatárt, amelyet 2020. március 11. jelentett. A WHO ekkor nyilvánította világjárvánnyá a koronavírust, Magyarországon pedig ugyanazon a napon veszélyhelyzetet hirdettek. A következő képek azt mutatják meg, hogyan lett a bizonytalanság, az óvatosság és az alkalmazkodás a hétköznapok legfontosabb tapasztalata.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 16:30
koronavírus Covid-19 covid-teszt

2020. március 11-én a WHO világjárványnak minősítette a koronavírust. Magyarországon ugyanazon a napon veszélyhelyzetet hirdettek. Az iskolákban átálltak az online oktatásra. Ezzel együtt érkezett meg a home office, a kijárási korlátozás és a sport-, valamint kulturális élet hirtelen leállása is.

Koronavírus-járvány figyelmeztető matricák.
Koronavírus-járvány; ilyen figyelmeztető matricákat kellett kitenni mindenütt 
Fotó: Czerkl Gábor/Metropol

A magyar hétköznapokat nemcsak a rendeletek, hanem az új reflexek is átírták. A Borsnak Rusvai Miklós virológus 2020 áprilisában már úgy fogalmazott, hogy amikor hazaérünk, az otthonunkra „mint egy űrállomásra” kell gondolni, vagyis „zsilipelnünk kell”. Galériánk ezt a hirtelen leállást idézi fel: a kellemetlen PCR- tesztet, a maszkos reggeleket, a kézfertőtlenítőtől ragadó bejáratokat és a laptop mögé költöző iskolát, munkát, mindennapokat.

Örökre velünk marad a koronavírus?

A virológusoknak a járvány csillapodásáról szóló előrejelzései végül részben igazolódtak. Rusvai Miklós 2021 tavaszán már arról beszélt, hogy a harmadik hullám „május végére lecsenghet”, és a nyarat „már maszk nélkül fogjuk tölteni”; Magyarország 2021 májusában valóban feloldotta a szabadtéri maszkviselést és több korlátozást.  A WHO csak 2023. május 5-én zárta le a koronavírus miatti nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet, és a betegséget hosszú távon kezelendő, velünk maradó egészségügyi problémának tekintette. 

A hat évvel ezelőtti képeinket az alábbi fotóra kattintva nézheted meg!

Hat éve bezárt az ország – koronavírus galéria

fotóma, 10:48Fotók: Mediaworks archív

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
