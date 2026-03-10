Kihalt utcák, maszkok, online iskola: hat éve így indult a Covid-korszak Magyarországon

2020. március 11-én a WHO világjárványnak minősítette a koronavírust. Magyarországon ugyanazon a napon veszélyhelyzetet hirdettek. Az iskolákban átálltak az online oktatásra. Ezzel együtt érkezett meg a home office, a kijárási korlátozás és a sport-, valamint kulturális élet hirtelen leállása is.

Koronavírus-járvány; ilyen figyelmeztető matricákat kellett kitenni mindenütt

Fotó: Czerkl Gábor/Metropol

A magyar hétköznapokat nemcsak a rendeletek, hanem az új reflexek is átírták. A Borsnak Rusvai Miklós virológus 2020 áprilisában már úgy fogalmazott, hogy amikor hazaérünk, az otthonunkra „mint egy űrállomásra” kell gondolni, vagyis „zsilipelnünk kell”. Galériánk ezt a hirtelen leállást idézi fel: a kellemetlen PCR- tesztet, a maszkos reggeleket, a kézfertőtlenítőtől ragadó bejáratokat és a laptop mögé költöző iskolát, munkát, mindennapokat.

Örökre velünk marad a koronavírus?

A virológusoknak a járvány csillapodásáról szóló előrejelzései végül részben igazolódtak. Rusvai Miklós 2021 tavaszán már arról beszélt, hogy a harmadik hullám „május végére lecsenghet”, és a nyarat „már maszk nélkül fogjuk tölteni”; Magyarország 2021 májusában valóban feloldotta a szabadtéri maszkviselést és több korlátozást. A WHO csak 2023. május 5-én zárta le a koronavírus miatti nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet, és a betegséget hosszú távon kezelendő, velünk maradó egészségügyi problémának tekintette.

A hat évvel ezelőtti képeinket az alábbi fotóra kattintva nézheted meg!