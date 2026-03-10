Jöhetnek a válaszok a mindenkit foglalkoztató kérdésre: milyen pénzt szállított az ukrán aranykonvoj?!

Március 5-én két ukrán rendszámú páncélozott autót állítottak meg a hatóságok az M5-ös autópályán. A rakomány több millió euró és dollár volt kötegekbe rakva, illetve közel 10 kiló aranyat is megpróbáltak Ausztriából Ukrajnába szállítani. Az ukránok azt állítják, hogy csak egy szokványos banki szállítmány volt, az ügy azonban tele van kérdésekkel. Például, hogy miért nem egy átlátható banki átutalással rendezték a tranzakciót, vagy hogy miért kellett hét kiképzett katonával kísérni a szállítmányt. Az aranykonvoj kíséretét kiutasították Magyarországról, a rakományt pedig a vizsgálat végéig lefoglalták.

Az aranykonvoj kíséretét nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva kiutasították Magyarországról

Forrás: Terrorelhárítási Központ

A parlament is foglalkozik az aranykonvojjal

A március 10-i parlamenti ülés utolsó törvényjavaslata az ukrán–orosz háborúval volt kapcsolatos. A kormánypárt egy törvényjavaslatot nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy a NAV teljes körű vizsgálatot folytathasson az olyan ügyekben, mint amilyen az ukrán aranykonvoj.

Számtalan kérdés van, amire választ szeretnénk kapni. Mi volt a cél? Honnan van a pénz, kinek és miért? Mi a célja az aranyküldeménynek? Mit akarnak vele csinálni? Úgy hiszem, egy ország várja érdeklődve a válaszokat

— szögezte le Kósa Lajos a parlamenti ülés előtt.

A törvényjavaslat alapján 60 napja van a NAV-nak, hogy kiderítse, kik lehettek az ukrán aranykonvoj címzettjei, illetve hogy milyen célból szállították a pénzkötegeket Magyarországon keresztül. Ennek értelmében titkos információgyűjtést is folytathat.

A NAV pénzmosás gyanújával folytat nyomozást

Kedden délután a parlamenti ülésen Farkas Örs államtitkár arról beszélt, hogy nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel az aranykonvoj titkosszolgálati kapcsolatokkal és komoly harctéri tapasztalattal rendelkező kísérete.

A törvényjavaslat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lehetőségeit bővíti ehhez a helyzethez, hogy ezt normálisan le tudják nyomozni. Kérdés például, hogy ezek a konvojok korábban megálltak-e Magyarországon. Vagy például, hogy az az összeg, amit ők a papírokban szerepeltettek, a gépjárműben valóban annyi van-e, akkor is, amikor belép a határon és akkor is, amikor kilép a határról. Ezek mind olyan típusú kérdések, amikre válaszokat kell találni

– hangsúlyozta az államtitkár.

Egészen biztos, hogy az a menet, ami itt zajlik, nem szokványos. Olyan mértékű készpénzmozgásról beszélünk, és csak egy irányba... azt is kell vizsgálni, hogy esetleg visszirányba milyen típusú pénzmozgások zajlanak. A pénzmosás bűncselekményt nem a pénz mozgatásával követik el. A pénz mozgatása felhívta a figyelmet arra, hogy itt valami nincs rendben. A pénzmosás lényege, hogy mi a pénz eredete, honnan származik az a forrás. Ezek a kérdések máig megválaszolatlanok és ehhez kell a NAV-nak nagyobb mozgástér

– magyarázta a Farkas Örs.

A törvényt végül 124 képviselő támogatta, így hamarosan fény derülhet az igazságra – írja a Ripost.