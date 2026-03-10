Országjárás indul! – Itt a lista, hol és mikor találkozhatsz Orbán Viktorral!
A miniszterelnök közölte: „Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága.”
Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc, Hódmezővásárhely – jövő héten az alábbi városokba látogat el Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő a Facebook-oldalán osztotta meg a március 16-a és 22-e közötti találkozói részleteit. Ezt írta:
Országjárás indul! Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága. Találkozzunk jövő héten, az alábbi helyszíneken:
