Országjárás indul! – Itt a lista, hol és mikor találkozhatsz Orbán Viktorral!

A miniszterelnök közölte: „Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága.”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 16:36
Módosítva: 2026.03.10. 17:05
Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc, Hódmezővásárhely – jövő héten az alábbi városokba látogat el Orbán Viktor miniszterelnök.

Országjárásra indul Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő a Facebook-oldalán osztotta meg a március 16-a és 22-e közötti találkozói részleteit. Ezt írta:

Országjárás indul! Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága. Találkozzunk jövő héten, az alábbi helyszíneken:

