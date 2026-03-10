„Nem sok esélyt adnak nekünk” – Gróf Dávid kitálalt a sorsdöntő El-meccs előtt

A Fradi kiválóan teljesített az Európa-liga alapszakaszában, hiszen a 12. helyen jutott tovább, majd a nyolcaddöntőért játszott párharcban 3-2-es összesítéssel búcsúztatta a Ludogorecet. Az FTC kapusa, Gróf Dávid szerint a csapategység hozta meg a sikert.

Gróf Dávid szerint a Fradi–Braga Európa-liga-mérkőzés minden percét élvezni kell Fotó: Tumbász Hédi

Hatalmas büszkeséget jelentett. Ez a továbbjutás nemcsak nekünk, mint csapatnak, hanem az egész klubnak fontos volt. A magyar futballban ritkán adódik ilyen lehetőség. Volt bennünk büszkeség, de egyfajta megkönnyebbülés is. Az első mérkőzés után úgy éreztük, mi voltunk a jobbak, és többet érdemeltünk volna. Végül nagyon profin hoztuk le a visszavágót

– nyilatkozta Gróf Dávid, aki úgy véli, élvezni kell a Braga elleni meccs minden egyes percét.

Gróf Dávid: Nem adtak nekünk sok esélyt

Tudtuk, hogy két portugál csapat közül kapunk ellenfelet. Sokan mondják, hogy örülhetünk a Bragának, mert egyszerűbb, mint a Porto, de szerintem ezen a szinten már nincs könnyű rivális. A legfontosabb, hogy élvezzük, és ugyanúgy folytassuk, ahogy eddig: csapatként. Az Európa-ligában ebben a szezonban már bizonyítottuk, hogy bárkire veszélyesek tudunk lenni. Mi vagyunk a Fradi, ezért mindig a győzelem a célunk. Úgy fogadjuk őket itthon, és úgy utazunk Portugáliába, hogy nyerni szeretnénk. Meglepetést akarunk okozni. Látom, hogy nem sok esélyt adnak nekünk, de ez az Európa-liga szereplésünk elején is így volt

– nyilatkozta a magyar kapus, aki szerint a csapatnak hatalmas szüksége van a zöld-fehér szurkolók támogatására.

A szurkolóink hatalmas hangulatot teremtenek. Nemcsak az Európa-ligában, hanem a bajnokságban is, de az európai kupameccsek mindig különlegesek. Több külföldi ismerősöm volt már ilyen mérkőzésen Budapesten, és tátott szájjal mentek haza a hangulat miatt. A másik erősségünk a csapategység. Az Európa-ligában különösen látszik, hogy nagyon szervezetten, egymásért küzdve játszunk. Úgy érzem, erős egységet alkotunk, és most ebben bízhatunk

– fogalmazott a magyar kapus.

A Ferencváros csütörtök este (21.00, M4 Sport) hazai pályán fogadja a portugál Bragát, majd hat nappal később Portugáliában lép pályára a visszavágón.