Dibusz Dénestől hangos Bulgária a Ludogorec-Fradi előtt, de van egy kis baj
Dibusz Dénesről nem sok jó emléket őriznek a bolgárok. Egy dolgot viszont figyelmen kívül hagytak a Ludogorec-FTC El-meccs előtt.
Dibusz Dénes sérülésével vezette fel a csütörtök esti Ludogorec-FTC Európa-liga mérkőzést (21:00, tv: M4 Sport) a bolgár sajtó. A hazaiak érthető módon örülnek annak, hogy nem az a hálóőr áll majd a kapuban, aki a két csapat legutóbbi találkozóin kivédte a szemüket. Egy dolgot viszont mintha elfelejtettek volna.
A Ferencváros csapatkapitánya ujjsérülés miatt már december óta nem véd, és még a Ludogorec elleni El-meccsen sem lesz ott – írja a topsport.bg. A bolgároknak vélhetően azért érdekes a magyar válogatott kapus hiánya, mert sok kellemetlen emléket őriznek róla az elmúlt időszakból. Dibusz összesen nyolcszor védte a Fradi kapuját az elmúlt években a Ludogorec ellen, és ebből csak egyszer jöttek ki jól a bolgárok – igaz, akkor három gólt is lőttek.
Az utóbbi öt találkozón viszont mindössze kétszer tudták bevenni Dibusz Dénes kapuját.
A legrosszabb emlékük mégis az lehet a razgradiaknak, amikor a magyar kapus egy panenkás tizenegyest hárított ellenük még 2019-ben, kiejtve ezzel a Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjéből.
Ludogorec-FTC: Gróf Dávid a kapuban
A bolgárok örülhetnek ugyan Dibusz Dénes távolmaradásának, de azt mintha elfelejtették volna, hogy helyette az a Gróf Dávid véd, aki januárban elnyerte a Hónap Játékosa-díjat a Ferencvárosnál. Sőt, az Európa-liga hivatalos oldala az utóbbi időben többször is – a Panathinaikosz és a Rangers elleni meccs után – beválasztotta a magyar kapus egy-egy mozdulatát a nap legszebb védései közé.
A végén minden segített, Isten is, nem tudom, hogy értem bele a labdába
– mondta még a skótok ellen bemutatott bravúrjáról Gróf Dávid.
