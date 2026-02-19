RETRO RÁDIÓ

Dibusz Dénestől hangos Bulgária a Ludogorec-Fradi előtt, de van egy kis baj

Dibusz Dénesről nem sok jó emléket őriznek a bolgárok. Egy dolgot viszont figyelmen kívül hagytak a Ludogorec-FTC El-meccs előtt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.19. 09:00
Dibusz Dénes európa-liga Gróf Dávid Ludogorec Fradi

Dibusz Dénes sérülésével vezette fel a csütörtök esti Ludogorec-FTC Európa-liga mérkőzést (21:00, tv: M4 Sport) a bolgár sajtó. A hazaiak érthető módon örülnek annak, hogy nem az a hálóőr áll majd a kapuban, aki a két csapat legutóbbi találkozóin kivédte a szemüket. Egy dolgot viszont mintha elfelejtettek volna.

Ludogorec-FTC: Dibusz Dénes sérült
Dibusz Dénes sérülésével vezette fel a csütörtök esti Ludogorec-FTC Európa-liga mérkőzést a bolgár sajtó (Fotó: Mediaworks)

A Ferencváros csapatkapitánya ujjsérülés miatt már december óta nem véd, és még a Ludogorec elleni El-meccsen sem lesz ott – írja a topsport.bg. A bolgároknak vélhetően azért érdekes a magyar válogatott kapus hiánya, mert sok kellemetlen emléket őriznek róla az elmúlt időszakból. Dibusz összesen nyolcszor védte a Fradi kapuját az elmúlt években a Ludogorec ellen, és ebből csak egyszer jöttek ki jól a bolgárok – igaz, akkor három gólt is lőttek.

Az utóbbi öt találkozón viszont mindössze kétszer tudták bevenni Dibusz Dénes kapuját.

A legrosszabb emlékük mégis az lehet a razgradiaknak, amikor a magyar kapus egy panenkás tizenegyest hárított ellenük még 2019-ben, kiejtve ezzel a Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjéből.

Ludogorec-FTC: Gróf Dávid a kapuban

A bolgárok örülhetnek ugyan Dibusz Dénes távolmaradásának, de azt mintha elfelejtették volna, hogy helyette az a Gróf Dávid véd, aki januárban elnyerte a Hónap Játékosa-díjat a Ferencvárosnál. Sőt, az Európa-liga hivatalos oldala az utóbbi időben többször is – a Panathinaikosz és a Rangers elleni meccs után – beválasztotta a magyar kapus egy-egy mozdulatát a nap legszebb védései közé.

Ludogorec-FTC: Gróf Dávid a kapuban
Gróf Dávid januárban elnyerte a Hónap Játékosa-díjat a Ferencvárosnál (Fotó: Kovacs Peter)

A végén minden segített, Isten is, nem tudom, hogy értem bele a labdába

– mondta még a skótok ellen bemutatott bravúrjáról Gróf Dávid.

 

