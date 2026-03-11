A magyar épületfotózás rocksztárja a Városligetbe költözik – ekkortól tekinthetők meg a művei

2026. március 11-től a Városliget szívében, a NEO Kortárs Művészeti Térben bárki szemtanúja lehet annak a vizuális mágiának, amivel egy élettelen falból lüktető portré válik. Ezt érdemes tudni Palkó Györgyről és a műveiből nyíló kiállításról.

Ez a kép is megtekinthető lesz a március 11-én nyíló kiállításon a Városligetben (Fotó: Palkó György / ligetbudapest.hu)

Akiért sorban állnak a sztárépítészek

Aki látott már olyan fotót a Magyar Zene Házáról vagy a Néprajzi Múzeumról, amitől tátva maradt a szája, az nagy eséllyel találkozott már Palkó György munkásságával. A szakma egyik nagy sztárja nem csak egy kattintgatós művész: több mint 250 partnerrel a háta mögött, a Los Angeles-i mentor-guru, Mike Kelley szárnyai alatt vált a hazai és nemzetközi építészeti kommunikáció megkerülhetetlen alakjává. Palkó nem bízza a véletlenre az eredményt, hajnaltól késő estig képes szobrozni egy-egy helyszínen, várva a tökéletes fényt, ami úgy világítja meg a homlokzatot, mintha az éppen üzenni akarna valamit.

A fotográfiában nem az érdekel, hogy egy épület szép legyen. Inkább az, hogy igaz legyen!

– vallja az alkotó, aki szerint ő nem házakat fényképez, hanem azt a lenyomatot, amit az emberiség hagy maga után.

A Magyar Zene Háza madártávlatból (Fotó: Palkó György / ligetbudapest.hu)

Mi vár ránk a Városligetben most nyíló kiállításon?

Az Épületportrék című tárlat nem egy unalmas dokumentáció. Ez egy 80 képből álló érzelmi hullámvasút, ahol a mérnöki precizitás találkozik a művészettel. A képek között feltűnnek olyan nemzetközi munkák is, amelyekért a világ vezető építészeti portáljai versengenek, de láthatják az érdeklődők a Liget Budapest projekt világhírű ikonjait is, melyeket ugyancsak Palkó György készített.

Építkezésről a világelitbe: ezt érdemes tudni a művészről

Palkó György útja a világhírig nem volt kikövezve. Karrierje nem egy előre megtervezett művészpálya, hanem tapasztalatok és felismerések sorozata. Kommunikációs tanulmányai és az építkezések világából hozott fegyelme tette őt azzá a precíz alkotóvá, aki ma. Pontosan érti, mitől működik egy kép egy szakmai pályázaton, és mitől válik ikonikussá egy címlapon. Stílusát a tűéles, színhelyes kompozíciók és egyfajta „értelmező figyelem” jellemzi. Nem csupán dokumentál: képein az épület karaktere mellett a térben zajló emberi létezés legfinomabb rezdülései is láthatóvá válnak.