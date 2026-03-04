Megnőtt a terrorfenyegetettség Európában, Magyarország lépett

A közel-keleti konfliktus következtében megnőtt a terrorfenyegetettség Európában, így Magyarországon is, ezért Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács szerdai ülése után bejelentette, hogy a rendőrök és a katonák közterületi jelenlétét megnövelik. Ezen felül a kritikus energetikai létesítmények környékén is növekszik a katonai jelenlét, ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég kijelentette, hogy mindent megtesznek az orosz energia Európába érkezése ellen.

Az eszkalálódó közel-keleti konfliktus és a Barátság kőolajvezeték további lezárása miatt Magyarország is magasabb biztonsági fokozatra kapcsol (Forrás: MTI)

A legfontosabb energetikai létesítményeket védi a honvédség

Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. Csak úgy, mint annak idején az Északi Áramlat, amit 2022-ben ért ukrán támadás. Ezért van szükség a fokozott katonai védelemre.

A múlt hét folyamán 20 létfontosságú üzemhez települt ki a honvédség, a héten pedig ez a szám 75-re emelkedik.

Ilyen például az Algyő határában található földalatti gáztároló, a paksi atomerőmű, vagy a MOL százhalombattai kőolajfinomítója.

A katonák az üzemeken belül és kívül is járőröznek, feladatuk, hogy elhárítsák a létesítmények ellen irányuló esetleges támadásokat. Minderre azért van szükség, mert az ukránok zsarolásai nem csitulnak, és továbbra sem hajlandóak újra megnyitni a még januárban elzárt Barátság kőolajvezetéket.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén 2026. március 4-én. A kormányfő mellett balról Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b) és Pintér Sándor belügyminiszter (b2), jobbról Lantos Csaba energiaügyi miniszter (j2) és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (j) ( Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A közel-keleti konfliktus miatt nő a terrorveszély

Az iráni vezér, Ali Hamenei kiiktatása után több ország is magasabb biztonsági szintre kapcsolt.

Így tett például az Egyesült Királyság kibervédelme megerősítésével, vagy Németország, ahol elkezdtek felkészülni egy fokozódó antiszemita fenyegetettségre, de a franciák is rendkívüli intézkedéseket jelentettek be.

Mindeközben az amerikai külügyminisztérium arra szólította fel állampolgárait, hogy hagyják el a közel-keleti országokat, miután az iráni Forradalmi Gárda megfenyegette a tengerentúli államot. „Az ellenségnek tudni kell, hogy boldog napjainak vége, és többé nem lesznek biztonságban sehol a világon, még a saját otthonukban sem” — tették közzé az iráni állami televízióban. A növekvő terrorfenyegetettségre Magyarország is reagált.

Egy ilyen helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb (...) ezért megerősítettük az emberek védelmét, a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét növeljük. Utasítottam a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel

— jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.