Ezt a 3 csillagjegyet titokban mindenki sokkal jobban szereti

Sokan nálunk titkolják, Kínában viszont kimondják, hogy melyik csillagjegyeket szeretik a legjobban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 17:00
csillagjegy kínai asztrológia horoszkóp

Bár a kínai és a nyugati asztrológia külön rendszerekre épül, az online térben gyakran keverednek az értelmezések. Egy @ancientwifi7 néven ismert asztrológus tartalomkészítő szerint a kínai asztrológiában hívők titokban igenis véleményt formálnak a klasszikus nyugati csillagjegyekről is.

Ezek a titokban jobban szeretett csillagjegyek
Fotó: Freepik – illusztráció

Vannak jegyek, melyektől ódzkodnak, de van néhány, akiket kifejezetten kedvelnek.

Az alábbi három csillagjegy különösen pozitív megítélésnek örvend

 

Rák

A Rák a nyugati asztrológiában a gondoskodás, az érzelmesség és az otthon melegének jelképe, és ez a kínai asztrológiában hívők szerint sincs másként. Míg a Bakot gyakran elkerülendőként emlegetik, addig az ellentétes jegy, a Rák kifejezetten kedvező megítélést kap.

@ancientwifi7 szerint a „kínai pletykákban a Rák inkább puha, de biztonságos partnerenergia”. Olyan társ, „aki főz neked, emlékszik a kedvenc komfortételedre, és egy veszekedés után ő kér először bocsánatot”.

Természetes gondoskodóként hajlamos lehet kissé túlféltővé válni, de ezt bőven ellensúlyozza azzal, hogy a partnere mindig biztonságban és szeretve érzi magát mellette. A Rák igazi tökély azok számára, akik stabilitásra és érzelmi biztonságra vágynak.

 

Halak

A Halakat sokszor éri az a kritika, hogy álmodozó vagy kissé szétszórt. A kínai asztrológiai szemléletben azonban éppen ez a különleges, intuitív természet az, ami miatt az egyik legkedveltebb jegynek számít.

Az intuíciójuk ijesztően pontos

– mondta @ancientwifi7.

A Halak képesek megérezni, ha valami nincs rendben, vagy ha a partnerük titkol valamit. Olyannyira ráhangolódnak másokra, hogy „érzik a hangulatod változását, mielőtt még megírnád az üzenetet”.

Nem véletlen, hogy sokan úgy érzik: a Halak az egyik azon kevés csillagjegyek közül, akik valóban megértik őket. Mély empátiájuk és érzelmi intelligenciájuk miatt sokak szemében igazi kincsnek számítanak.

 

Skorpió

A Skorpió talán az egyik legmegosztóbb csillagjegy: titokzatos, intenzív, néha birtokló természetű. Mégis, a kínai asztrológiai nézőpont szerint az egyik legkedveltebb jegyek közé tartozik.

Ennek oka egyszerű: senki sem szeret olyan szenvedéllyel és odaadással, mint egy Skorpió. Képes „lehozni a csillagokat” a partneréért, és minden erejével védi azt, akit szeret. Bár sokan tartanak komor, befelé forduló személyiségétől, @ancientwifi7 szerint „a kínai pletykákban nem szörnyetegek – csak gyerekek, akik egy nagyon éles szívet tartanak a kezükben”.

A Skorpió intenzitása tehát nem veszély, hanem mély érzelmi elköteleződés. És éppen ez az, ami miatt titokban sokkal többen értékelik, mint azt elsőre gondolnánk – írja a Your Tango.

 

