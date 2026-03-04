Ezt a 3 csillagjegyet titokban mindenki sokkal jobban szereti
Sokan nálunk titkolják, Kínában viszont kimondják, hogy melyik csillagjegyeket szeretik a legjobban.
Bár a kínai és a nyugati asztrológia külön rendszerekre épül, az online térben gyakran keverednek az értelmezések. Egy @ancientwifi7 néven ismert asztrológus tartalomkészítő szerint a kínai asztrológiában hívők titokban igenis véleményt formálnak a klasszikus nyugati csillagjegyekről is.
Vannak jegyek, melyektől ódzkodnak, de van néhány, akiket kifejezetten kedvelnek.
Az alábbi három csillagjegy különösen pozitív megítélésnek örvend
Rák
A Rák a nyugati asztrológiában a gondoskodás, az érzelmesség és az otthon melegének jelképe, és ez a kínai asztrológiában hívők szerint sincs másként. Míg a Bakot gyakran elkerülendőként emlegetik, addig az ellentétes jegy, a Rák kifejezetten kedvező megítélést kap.
@ancientwifi7 szerint a „kínai pletykákban a Rák inkább puha, de biztonságos partnerenergia”. Olyan társ, „aki főz neked, emlékszik a kedvenc komfortételedre, és egy veszekedés után ő kér először bocsánatot”.
Természetes gondoskodóként hajlamos lehet kissé túlféltővé válni, de ezt bőven ellensúlyozza azzal, hogy a partnere mindig biztonságban és szeretve érzi magát mellette. A Rák igazi tökély azok számára, akik stabilitásra és érzelmi biztonságra vágynak.
Halak
A Halakat sokszor éri az a kritika, hogy álmodozó vagy kissé szétszórt. A kínai asztrológiai szemléletben azonban éppen ez a különleges, intuitív természet az, ami miatt az egyik legkedveltebb jegynek számít.
Az intuíciójuk ijesztően pontos
– mondta @ancientwifi7.
A Halak képesek megérezni, ha valami nincs rendben, vagy ha a partnerük titkol valamit. Olyannyira ráhangolódnak másokra, hogy „érzik a hangulatod változását, mielőtt még megírnád az üzenetet”.
Nem véletlen, hogy sokan úgy érzik: a Halak az egyik azon kevés csillagjegyek közül, akik valóban megértik őket. Mély empátiájuk és érzelmi intelligenciájuk miatt sokak szemében igazi kincsnek számítanak.
Skorpió
A Skorpió talán az egyik legmegosztóbb csillagjegy: titokzatos, intenzív, néha birtokló természetű. Mégis, a kínai asztrológiai nézőpont szerint az egyik legkedveltebb jegyek közé tartozik.
Ennek oka egyszerű: senki sem szeret olyan szenvedéllyel és odaadással, mint egy Skorpió. Képes „lehozni a csillagokat” a partneréért, és minden erejével védi azt, akit szeret. Bár sokan tartanak komor, befelé forduló személyiségétől, @ancientwifi7 szerint „a kínai pletykákban nem szörnyetegek – csak gyerekek, akik egy nagyon éles szívet tartanak a kezükben”.
A Skorpió intenzitása tehát nem veszély, hanem mély érzelmi elköteleződés. És éppen ez az, ami miatt titokban sokkal többen értékelik, mint azt elsőre gondolnánk – írja a Your Tango.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre