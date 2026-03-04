Itt az újabb TikTok-trend! Ezt tedd, ha dühös vagy - Videó

Nem számít sem a kor, sem pedig a nem, ahhoz, hogy megcsináld a legújabb TikTok-trendet, amely terjed a közösségi platformokon. Tökéletes dühkezelési-módszert osztottak meg.

Új TikTok-trend kapott szárnyra, de vajon hasznos? Fotó: freepik.com

Dühkezelés és TikTok-trendek: hasznos vagy sem?

Élete során már sok ember érzett olyan elsöprő dühöt, amelyet egyszerűen képtelen volt kiadni magából, nem tudott vagy legszívesebben üvöltött volna. Természetesen léteznek dühkezelési módszerek, ezek sora bővült most egy újjal. Elsőre talán viccesnek tűnhet, de ugyan mi baj lehet belőle, hiszen remek párbeszédeket indított arról, miképpen kezeljük a bennünk rejlő stresszt.

Vannak indulatosabb dühkezelési megoldások, mint a csapkodás, tányérdobálás, káromkodás. Ha még nem találtad meg a neked megfelelő módszert, mutathatunk egyet, amely most a legújabb a platformon.

Ez a technika abban különbözik a többi módszertől, hogy ehhez nem kell hangoskodni, vagy csapkodni, némán az irodádban munkaidőben is elvégezheted, ha nem akarsz hangoskodni.

Először is keress egy üres falrészt, majd helyezd rá mindkét tenyered. Ezután nyújtsd ki a karjaidat, majd nyomd olyan erővel a falat, mintha el akarnád tolni. Ne tartson 10-20 másodpercnél tovább, hiszen nem kifárasztani akarod magad, csak levezetni a feszültséget.

Mitől hatásos ez a módszer?

A videókban jól látszik, hogy vannak, akik zenére tolják a falat vagy a hangjukat eresztik ki hozzá. Bár talán furcsának tűnhet, de eddig akik kipróbálták, mind pozitívan számoltak be az élményről. Azt mondták, hogy mintha a testükben felgyülemlett pusztító energia, egyszer csak távozott volna onnan.

Ennek a jelenségnek tudományos magyarázata van. Terapeuták szerint ez a fajta mozdulat bizonyítottan segíthet lezárni azt az adrenalinnal és kortizollal telített állapotot, amely a harag közben alakul ki. A testközpontú dühkezelési technikák ugyanis arra ösztönzik az idegrendszert, hogy a „harcolj vagy menekülj” reakcióból visszaálljon egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb állapotba - írja a Life.hu.

Több terápiás módszer használ ilyesfajta technikákat a stresszlevezetésre. Ennek a módszernek az az előnye, hogy akik nem akarnak vagy tudnak terápiára elmenni, számukra is elérhető.