Itt az újabb TikTok-trend! Ezt tedd, ha dühös vagy - Videó

Itt az újabb TikTok-trend! Ezt tedd, ha dühös vagy

Na, de nem úgy, ahogy gondolod! Az új TikTok-trenddel levezetheted a feszültséget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 15:30
TikTok-trend módszerek stresszkezelés

Nem számít sem a kor, sem pedig a nem, ahhoz, hogy megcsináld a legújabb TikTok-trendet, amely terjed a közösségi platformokon. Tökéletes dühkezelési-módszert osztottak meg.

TikTok-trend
Új TikTok-trend kapott szárnyra, de vajon hasznos? Fotó: freepik.com

Dühkezelés és TikTok-trendek: hasznos vagy sem?

Élete során már sok ember érzett olyan elsöprő dühöt, amelyet egyszerűen képtelen volt kiadni magából, nem tudott vagy legszívesebben üvöltött volna. Természetesen léteznek dühkezelési módszerek, ezek sora bővült most egy újjal. Elsőre talán viccesnek tűnhet, de ugyan mi baj lehet belőle, hiszen remek párbeszédeket indított arról, miképpen kezeljük a bennünk rejlő stresszt.

Vannak indulatosabb dühkezelési megoldások, mint a csapkodás, tányérdobálás, káromkodás. Ha még nem találtad meg a neked megfelelő módszert, mutathatunk egyet, amely most a legújabb a platformon.

Ez a technika abban különbözik a többi módszertől, hogy ehhez nem kell hangoskodni, vagy csapkodni, némán az irodádban munkaidőben is elvégezheted, ha nem akarsz hangoskodni.

Először is keress egy üres falrészt, majd helyezd rá mindkét tenyered. Ezután nyújtsd ki a karjaidat, majd nyomd olyan erővel a falat, mintha el akarnád tolni. Ne tartson 10-20 másodpercnél tovább, hiszen nem kifárasztani akarod magad, csak levezetni a feszültséget.

@christine.coen 📌Save this! Stuck in FIGHT Survival state? Try this: 1. Push into a wall as if youre trying to push it over. Squeeze all the muscles including your core! 2. Get primative and GROWL. Feel that shit all the way into your gut. Expressing that animal response sends the message to our nervous system and our primitive brain that we can—and will—protect ourselves. The growl has to be mindful—like what a tiger would do. The tiger would move into a preparatory stance, engage her body’s muscles, show her teeth and from her belly, growl on her outbreath. Try it on your own and notice what happens inside. It’s a harmless way of naturally releasing repressed anger and lowering the stress response in your body. Notice how you feel before and after and share it in the comments. This music Totally helped too!! ❤️ #burnout #anxiety #nervoussystem #fightflightfreeze #lowthyroid #lowmood #mentalhealthawareness #holistichealth #somatichealing #traumainformed #workstress #stressful #femalebusinessowner #ambitiouswomen #typea #stresseating #sugarcravings #burnoutrecovery #burnoutprevention #burnoutcoach ♬ Little Girl Gone - CHINCHILLA

Mitől hatásos ez a módszer?

A videókban jól látszik, hogy vannak, akik zenére tolják a falat vagy a hangjukat eresztik ki hozzá. Bár talán furcsának tűnhet, de eddig akik kipróbálták, mind pozitívan számoltak be az élményről. Azt mondták, hogy mintha a testükben felgyülemlett pusztító energia, egyszer csak távozott volna onnan.

Ennek a jelenségnek tudományos magyarázata van. Terapeuták szerint ez a fajta mozdulat bizonyítottan segíthet lezárni azt az adrenalinnal és kortizollal telített állapotot, amely a harag közben alakul ki. A testközpontú dühkezelési technikák ugyanis arra ösztönzik az idegrendszert, hogy a „harcolj vagy menekülj” reakcióból visszaálljon egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb állapotba - írja a Life.hu.

Több terápiás módszer használ ilyesfajta technikákat a stresszlevezetésre. Ennek a módszernek az az előnye, hogy akik nem akarnak vagy tudnak terápiára elmenni, számukra is elérhető.

Fontos, hogy nem helyettesíti a valódi dühkezelési technikákat és nem is mindenkinél hat ugyanúgy. A harag kezelésével foglalkozó szakemberek azt ajánlják, hogy egyszerűbb, tudatosabb módszerekkel érd el ezt a nyugodt állapotot, mint a légzéstechnikák, naplóírás vagy fizikai mozgás. Ha a stressz testi tünetekkel párosul, ráadásul a mindennapjaidat is mérgezi, érdemes szakemberrel konzultálni.

@theholisticpsychologist Filming this i actually cried. Try it #selfhealers #innerchildhealing #childhoodtrauma #healingjourney ♬ Red with Anger - Walter Landors

 

