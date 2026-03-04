Szívszorító, mi derült ki Király Linda betegségéről

Sokszor csak a táplálkozásra, edzésre figyel, aki fogyni szeretne. Király Linda azonban azt tapasztalta, hogy a hízás összefügg a lelki állapottal is, ezért nagyon lényeges, hogy merjünk szembenézni magunkkal és próbáljuk meg felismerni a kiváltó okot. A gyönyörű énekesnő szerint pajzsmirigybetegsége mögött is lelki okok állnak.

Király Linda párja mindenben támogatja az énekesnőt (Fotó: Máté Krisztián)

Király Linda fogyásához a lelkét kellett rendbe tenni

A népszerű énekesnő, aki már több világsztárral is együtt dolgozott, elképesztő átalakuláson ment keresztül. Király Linda fogyása mögött saját bevallása szerint komoly munka van, nemcsak az edzőteremben tett meg mindent, hanem komoly önismereti munkát fektetett bele.

„Nagyon sok mindent kellett helyre tennem magamban, nagyon sok mindent tanultam magamról” – vallotta be az énekesnő a Petőfi TV kamerája előtt. „Sok mindenre ezáltal másképpen tekintek. Az új dalom nemcsak rólam szól, pedig voltak hullámvasutak bőven. Mert hihetetlen erő van a nőkben, ezt akartam megfogalmazni. Mindig azt mondom, hogy mindenkinek meg kell találnia a számára megfelelő módszert a változásra. Én mindennel próbálkoztam, pszichológushoz mentem, kineziológia, meditáció, nekem ez utóbbi jött be igazán.”

Az újra szerelmes Linda nem győzi hangsúlyozni, hogy mindenkinek kellene foglalkozni a saját lelkével.