Bajban a királyi család? – „Tudom, miért vitte a lányait Epsteinhez Sarah Ferguson, és ez azóta is kísért”

Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése óta sokakban felmerült a kérdés: miért engedte Sarah Ferguson és András herceg, hogy lányaik neve összemosódjon Jeffrey Epsteinnel? Egy királyi szakértő, Emma Mackenzie szerint ez nem egy hiba volt, a házaspár direkt ezt szerette volna.

András herceg és felesége bűnös viszonyban volt Epsteinnel

Fotó: AFP

András herceg és felesége mindenkit lenéztek

Mackenzie azt állítja, hogy András herceg és egykori felesége, Sarah Ferguson hosszú ideje lekezelően viszonyultak mindazokhoz, akiket társadalmi rangban maguk alatt állónak gondoltak. A hercegről több beszámoló is azt sugallta, hogy keményen, olykor bántó módon viselkedett a királyi személyzettel, és még testvérével, Eduárd herceggel szemben sem mindig tanúsított barátságos magatartást. Volt udvari dolgozók szerint gyakran türelmetlenül osztogatta az utasításokat, és kifejezetten rosszul tűrte, ha nem a protokollnak megfelelően szólították meg, vagy ha elmaradt az előírt meghajlás.

Tom Quinn királyi szakértő egykori alkalmazottak visszaemlékezéseire hivatkozva „klasszikus zaklatóként” beszélt róla, míg Andrew Lownie történész az Entitled című könyvében arról írt, hogy a herceg rendszeresen indulatos lett, amennyiben hivatalos rangját nem a megfelelő módon használták vele kapcsolatban.

Olyan történetek is keringtek, amelyek arról szóltak, hogy a személyzet tagjaira aránytalanul nagy terheket róttak, és egy dolgozót állítólag azért küldtek el, mert a herceg nem tudta elviselni az arcán található szemölcsét. A visszaemlékezések alapján Sarah Ferguson természete sem volt egyszerű. Egy jellemzés szerint:

Fergie egyik pillanatban felemel, a másikban a porba tipor.

Jeffrey Epstein pénzelte őket

Emma Mackenzie arra is rámutatott, hogy bár társadalmi pozíciójuk kiemelkedő volt, András és Fergie anyagi helyzete nem minden időszakban bizonyult stabilnak. A hercegné több ízben is pénzügyi segítségért fordult Jeffrey Epsteinhez. A szakértő állítása szerint egy alkalommal a milliárdos 15 ezer fonttal segítette ki őt, hogy rendezni tudjon egy tartozást egy korábbi alkalmazottja felé, akinek a hírek szerint 78 ezer fontnyi elmaradt bérrel tartozott.