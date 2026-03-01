Kitálalt a barát: András herceg két családtagjára végtelenül haragszik

Miután megfosztották kitüntetéseitől, majd kiűzték a királyi családból, az egykori András herceg két családtagjára maradt dühös. Jelenleg őket okolja minden gondjáért.

András herceg neheztel a családjára / Fotó: AFP

Az egykori András herceg Vilmosra és a királyra dühös

András herceg egyik barátja azt mondta Richard Eden királyi szakértőnek, hogy András herceg úgy érzi, igazságtalanság érte.

„Kifejezetten ragaszkodik hozzá, hogy képes tisztára mosni a nevét, és meg is fogja tenni” – idézi a Mirror a szakértő szavait. A hónap elején egy újabb csapás történt, ugyanis a rendőrség őrizetbe vette York volt hercegét, közhivatali visszaélés gyanújával, de szabadon engedték, míg folyik a vizsgálat.

Annak ellenére, hogy Károly király anyagilag továbbra is támogatja testvérét és felajánlotta neki a norfolki sandringhami birtokán található Marsh Farmot, az egykori herceg haragszik testvérére.

Azt hiszi, hogy igazságtalanul – sőt brutálisan – bántak vele, és ezért a királyt hibáztatja.

Barátja szerint gyakran trágár szavakkal illeti az uralkodót, de nem csak őt, hanem Vilmos herceget is. Az igazságtalanság miatt mérges Andrew Mountbatten-Windsor mindennapjait a dühöngéssel tölti. Barátja szerint kizárta a külvilágot is. Dühének nagy részét a Royal Lodge elvesztése okozta. Anna hercegnő nemcsak a gloucestershire-i vidéken, több mint 200 hektáron elterülő Gatcombe Parkot élvezi, hanem a St. James-palotában is rendelkezésére áll számára egy lakosztály. Eközben András testvérének, Eduárdnak a birtoka, a Bagshot Park a hírek szerint elképesztő, 120 szobával büszkélkedhet.

Ehhez képest a Royal Lodge egy 30 szobás szerény ingatlan volt, de András herceg elvileg rendkívül szerette. Sokáig terjengtek pletykák arról, hogy a volt herceg Harry herceg és Meghan Markle egykori lakhelyét, a Frogmore Cottage-t kapja meg, majd Vilmos herceg és Katalin hercegné egykori otthonával, az Adelaide Cottage-el hozták szóba.