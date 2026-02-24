Kiderült Vilmos herceg terve, visszaszereznék a királyság jó hírét

Vilmos herceg eltökélt szándéka, hogy segítsen a királynak visszanyerni a nemzet bizalmát, miután a királyi családot súlyosan érintette András herceg letartóztatása – közölték királyi források.

Vilmos herceg csendben reformokra készül Fotó: AFP

Vilmos herceg reformokra készül

Miközben a múlt héten először jelent meg nyilvánosan azóta, hogy nagybátyját 11 órán át hallgatták ki közhivatalban elkövetett visszaélések vádjával, a leendő király csendben terveket szőtt a monarchia forradalmasítására. Vilmos hosszú távú célja, hogy az intézményt „vállalati struktúrában” működtesse, hogy növelje a nyilvánosság előtti elszámoltathatóságot – árulták el források.

A király testvérének, András exhercegnek a múlt csütörtöki letartóztatása, akit azzal gyanúsítanak, hogy bizalmas információkat adott át milliárdos pedofil barátjának, Jeffrey Epsteinnek élesen rávilágított arra a kérdésre, hogy a monarchia alkalmas-e a céljaira.

Királyi források elárulták, hogy Vilmos hosszú távú tervei az apja támogatásával párhuzamosan fognak megvalósulni, aki segíti a rendőrséget András állítólagos kötelességszegésével kapcsolatos nyomozásban.

A király a múlt héten egy nyilatkozatban azt mondta: „A törvénynek a maga útját kell járnia”, mivel a Buckingham-palota a rendőrséget is segíteni fogja minden olyan irattal és feljegyzéssel kapcsolatban, amelyet meg kívánnak tekinteni.

Friss információ, hogy kiderült az is, a londoni rendőrség tisztjeit utasították Jeffrey Epstein New York-i otthonában megrendezett vacsoraparti biztonságának biztosítására, amelyen András is részt vett – derült ki az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által nyilvánosságra hozott e-mailekből. Vilmos úgy véli, hogy a hatalmat el kell távolítani az arctalan udvaroncoktól, akiknek szerepét évtizedek óta bírálják amiatt, hogy az intézmény hírnevét felhasználják.

Egy forrás azt mondta:

Egyértelműen elismert tény, hogy az András körüli problémák hatással voltak a közbizalomra, és egységes az akarat ennek megváltoztatására. A walesi hercegnek világos célja van, és eltökélt abban, hogy minden lehetséges módon segítse a királyt a közvélemény bizalmának helyreállításában hosszú távon. Jelenleg a családnak és az országnak stabilitásra van szüksége, de eljön az idő, amikor ő maga is változtatásokat fog végrehajtani annak érdekében, hogy az elszámoltathatóság és a céltudatosság ne csak az ő, hanem az intézmény szerepének középpontjában is álljon.

Vilmos az elmúlt hónapokban nyíltan beszélt a „jó változásokról” alkotott elképzeléséről. Egy a herceghez közel álló forrás azt mondta: „Biztosítani akarja, hogy az intézmény továbbra is megfeleljen a céljának, és nagyon összpontosít arra, hogy ez hogyan viszonyul a nyilvánossághoz.”