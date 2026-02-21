Nincs ennél lejjebb: András herceget eltávolítják a királyi család öröklési sorrendjéből

Bombaként robbant a minap a hír, hogy a Jeffrey Epstein-botrányhoz kötődése miatt letartóztatták András herceget. Habár II. Erzsébet fiát és III. Károly öccsét már megfosztották hercegi címétől (immáron hivatalosan Andrew Mountbatten-Windsor), most újabb, példa nélküli döntésre kerülhet sor: ki akarják zárni őt az öröklési rangsorból is.

Kizárnák az öröklésből András herceget. Fotó: AFP

Habár arra semmi esély, hogy András legyen a jövőben a brit király, uralkodóvá válása hercegi címének hiányában is lehetséges még papíron. Ezt akarják tehát elvenni tőle, amivel kikerülne a sorból, ahol jelenleg a 8. helyen áll. Vélhetően azonban nem sokáig, miután a kormánynál már indítványozták öröklési jogának eltörlését.

András herceg: innen is száműzik

Az öröklési sorrendben III. Károly mögött Vilmos herceg és az ő három gyermeke, György, majd Sarolta és Lajos áll. Őket követi Harry herceg és az ő két örököse: Archie és Lilibet. Utánuk jönne csak a 66 éves András, aki természetesen csak mindannyiuk halálával vagy lemondásával vezethetné a brit monarchiát. Ennek értelmében tehát öröklési jogának eltörlése pusztán szimbolikus, de annál nagyobb jelentőségű, írja a BBC.