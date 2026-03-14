Nem akármilyen nevet aggattak Athénban Varga Barnabásra

A 31 éves csatárról áradoznak Athénban. "Magyar gyilkosnak" nevezték el Varga Barnabást.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.03.14. 19:00
Varga Barnabás becenév AEK Athén

Tizenegy mérkőzésen már öt gólnál és két gólpassznál jár az AEK Athén színeiben Varga Barnabás. A 31 éves magyar csatár januárban érkezett a magyar rekordbajnok Ferencvárostól, és a görögök szerint máris elkezdte törleszteni 4,5 millió eurós (1,7 milliárd Ft) vételárát. Emiatt pedig már egy becenevet is aggattak rá.

"Magyar gyilkosnak" nevezte el Varga Barnabást egy görög sportújságíró
Fotó: Facebook/AEK Athén

A "magyar gyilkos" már öt gólt szerzett 11 mérkőzésen

– fogalmazott a görög gazzetta.gr sportújságírója, Vasilis Balatsos. Hozzátette, a 31 éves magyar csatár öt találatából négyet is fejjel szerzett, bizonyítva legnagyobb erősségét.

Varga Barnabás legutóbb a Celje-AEK Athén Konferencialiga-mérkőzésen szerzett gólt, ehhez mindössze három percre volt szüksége. Sőt, ezzel ő lett az első magyar focista, aki egy szezonon belül mindhárom nemzetközi kupasorozatban gólt szerzett. A Ferencváros játékosaként ugyanis a Bajnokok Ligája selejtezőjében – 6 gól–, valamint az Európa-liga alapszakaszában – 4 gól – is betalált.

Ha minden sorozatot figyelembe veszünk, Varga ebben a szezonban összesen már 25 gólt lőtt és 7 gólpasszt adott 40 mérkőzésen.

 

 

 

