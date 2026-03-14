Nem akármilyen nevet aggattak Athénban Varga Barnabásra

Tizenegy mérkőzésen már öt gólnál és két gólpassznál jár az AEK Athén színeiben Varga Barnabás. A 31 éves magyar csatár januárban érkezett a magyar rekordbajnok Ferencvárostól, és a görögök szerint máris elkezdte törleszteni 4,5 millió eurós (1,7 milliárd Ft) vételárát. Emiatt pedig már egy becenevet is aggattak rá.

"Magyar gyilkosnak" nevezte el Varga Barnabást egy görög sportújságíró

Varga Barnabás beceneve

A "magyar gyilkos" már öt gólt szerzett 11 mérkőzésen

– fogalmazott a görög gazzetta.gr sportújságírója, Vasilis Balatsos. Hozzátette, a 31 éves magyar csatár öt találatából négyet is fejjel szerzett, bizonyítva legnagyobb erősségét.

Varga Barnabás legutóbb a Celje-AEK Athén Konferencialiga-mérkőzésen szerzett gólt, ehhez mindössze három percre volt szüksége. Sőt, ezzel ő lett az első magyar focista, aki egy szezonon belül mindhárom nemzetközi kupasorozatban gólt szerzett. A Ferencváros játékosaként ugyanis a Bajnokok Ligája selejtezőjében – 6 gól–, valamint az Európa-liga alapszakaszában – 4 gól – is betalált.