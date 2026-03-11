Varga Barnabásról súlyos döntés született Athénban

A vendégek vezetőedzője, Marko Nikolics a kétcsatáros rendszert próbálgatta a csütörtöki Celje-AEK Athén Konferencialiga mérkőzés (21:00) előtti edzéseken. A szerb szakember Luka Jovics mellé Varga Barnabást rakta a tréningeken, amiről sokan arra következtetnek, hogy a magyar csatár rögtön kezdőként kaphat szerepet a nemzetközi kupaporondon.

Varga Barabás kezdő lehet a Celje-AEK Athén meccsen (Fotó: AEK Athén/Facebook)

A Ferencvárostól januárban érkezett Varga Barnabást fokozatosan építette be az AEK Athénba Marko Nikolics vezetőedző. A magyar csatár az első bajnoki- és kupameccsén is csereként állt be új csapatába, majd kezdőként pályára lépve egyre több percet kapott a szerb szakembertől – aki az utóbbi két bajnokin már végig pályán tartotta 31 éves játékosát.

Celje-AEK Athén: Varga Barnabás kezdő lehet

Az AEK Athén harmadik helyen végzett a Konferencialiga alapszakaszában, így rájátszás nélkül jutott a nyolcaddöntőbe, ahol a Celje lesz az ellenfele. Az első mérkőzést Szlovéniában rendezik, Varga Barnabás pedig a görög bajnoksággal és kupával ellentétben nemzetközi porondon rögtön kezdő lesz új csapatában – legalábbis, ha Marko Nikolics vezetőedző tartja magát az elképzeléseihez.

A gazzetta.gr szerint ugyanis a szerb szakember kétcsatáros rendszerben küldi majd pályára csapatát, a találkozó előtti edzéseken pedig a Varga, Jovics párost részesítette előnyben.

A portál hozzátette, az AEK Athént több mint 2000 szurkoló kíséri el Celjébe.