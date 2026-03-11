"Szeretnék még időt kapni a családunkkal" - a kétgyermekes Lia agydaganattal küzd

Monoriné Venczel Emília 54 éves, két gyermek édesanyja, feleség, testvér és sokak barátja. Élete hosszú éveken át a család, a mindennapok apró örömei és a közös tervek körül forgott – egészen 2026 januárjáig, amikor egy pillanat alatt minden megváltozott. Az orvosok glioblastomát, egy rendkívül agresszív lefolyású agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Emília avagy ahogyan mindenki hívja, Lia közel két hónapja betegedett meg (Fotó: Olvasói)

Így küzd Lia, a kétgyermekes anyuka az agydaganattal! - Férje is harcol érte

Azóta Emília és családja számára minden nap új jelentést kapott. Az idő, a csend, egy ölelés vagy egy közösen eltöltött vacsora mind felértékelődött. A betegség következtében Emília ma már nem tud úgy beszélni és kommunikálni, ahogyan korábban, ezért gondolatait és érzéseit most szerettei segítségével osztja meg a világgal.

Szeretnék élni. Szeretnék meggyógyulni. Szeretnék még időt kapni a családommal, a szeretteimmel. Látni a következő ünnepeket, a közös vacsorákat és a mindennapok apró csodáit

- fogalmaz Emília a közösségi oldalon.

A jelenlegi kezelések mellett egy új reménysugár is megjelent a család számára. A litvániai PreciOnco Klinikán egy személyre szabott immunterápiás kezelésre nyílhat lehetőség, amely során egy újfajta rákellenes vakcinát alkalmaznak. A terápia célja, hogy a szervezet saját, egészséges sejtjei felismerjék és elpusztítsák a daganatos sejteket, így hosszabb időt és jobb életminőséget adhatnak a betegnek. A család Németországban is talált hasonló kezelési lehetőséget, ami tovább erősíti a reményt, hogy léteznek új utak a gyógyulás felé.

A kezelés azonban rendkívül költséges, és a társadalombiztosítás nem támogatja. Ezért Emília és családja segítséget kér. Férje, Gyuri számára a helyzet különösen megrázó.

A feleségem a mindenem. A szerelmünk nem múlt el, sőt talán most még erősebb. Minden nap azért küzdünk, hogy együtt maradhassunk

– mondja a Metropolnak Monori György Csaba, majd hozzáteszi: bár jól keres és mindent megtesznek önerőből is, egy ekkora összeg előteremtése egy család számára szinte lehetetlen. A pontos számról nem akart beszélni a férfi.