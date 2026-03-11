"Szeretnék még időt kapni a családunkkal" - a kétgyermekes Lia agydaganattal küzd
Emília, azaz Lia, 54 éves kétgyermekes édesanya, akinek élete 2026 januárjáig a családról, a közös tervekről és a mindennapok apró örömeiről szólt. Egy pillanat alatt azonban minden megváltozott, amikor az orvosok egy rendkívül agresszív agydaganatot diagnosztizáltak nála.
Azóta Emília és családja számára minden nap új jelentést kapott. Az idő, a csend, egy ölelés vagy egy közösen eltöltött vacsora mind felértékelődött. A betegség következtében Emília ma már nem tud úgy beszélni és kommunikálni, ahogyan korábban, ezért gondolatait és érzéseit most szerettei segítségével osztja meg a világgal.
Szeretnék élni. Szeretnék meggyógyulni. Szeretnék még időt kapni a családommal, a szeretteimmel. Látni a következő ünnepeket, a közös vacsorákat és a mindennapok apró csodáit
- fogalmaz Emília a közösségi oldalon.
A jelenlegi kezelések mellett egy új reménysugár is megjelent a család számára. A litvániai PreciOnco Klinikán egy személyre szabott immunterápiás kezelésre nyílhat lehetőség, amely során egy újfajta rákellenes vakcinát alkalmaznak. A terápia célja, hogy a szervezet saját, egészséges sejtjei felismerjék és elpusztítsák a daganatos sejteket, így hosszabb időt és jobb életminőséget adhatnak a betegnek. A család Németországban is talált hasonló kezelési lehetőséget, ami tovább erősíti a reményt, hogy léteznek új utak a gyógyulás felé.
A kezelés azonban rendkívül költséges, és a társadalombiztosítás nem támogatja. Ezért Emília és családja segítséget kér. Férje, Gyuri számára a helyzet különösen megrázó.
A feleségem a mindenem. A szerelmünk nem múlt el, sőt talán most még erősebb. Minden nap azért küzdünk, hogy együtt maradhassunk
– mondja a Metropolnak Monori György Csaba, majd hozzáteszi: bár jól keres és mindent megtesznek önerőből is, egy ekkora összeg előteremtése egy család számára szinte lehetetlen. A pontos számról nem akart beszélni a férfi.
A család fiának különleges szerepe van ebben a harcban. A fiatal sportoló vívással foglalkozik, és édesanyja számára hatalmas erőt ad, hogy látja a küzdeni tudását.
A fiam kitartása tartja bennünk a lelket. Ha ő képes minden nap felállni és küzdeni a páston, akkor mi is képesek vagyunk harcolni
– mondja az édesapa.
A család nincs egyedül: a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány segíti őket abban, hogy a szükséges összeget összegyűjtsék a kezelésre.
A támogatás minden formája – akár anyagi segítség, akár a történet megosztása – esélyt jelent Emília számára, hogy több időt kapjon a családjával, és újabb közös emlékeket gyűjthessen azokkal, akiket szeret.
Emília üzenete egyszerű és őszinte: szeretne élni, és szeretné megélni még a következő közös ünnepeket a családjával. Ebben kér most segítséget.
