Bepánikolt a szülésznő, az apa segítette világra saját gyermekét

Egy szülésznő pánikba esve rohant ki a kórteremből a szülési folyamat kellős közepén. Az édesapa volt kénytelen világra segíteni saját kisgyermekét.

Kirohant a szülésznő, otthagyta az apát a teremben Fotó: freepik.com

A szülésznő magára hagyta az édesapát, aki levezényelte a szülést

Cleo Gray köldökzsinórral a nyakára tekeredve született meg, aminek következtében a szülésznő bepánikolt és kisietett a szobából. Ezután Matt, aki korábban mentőtechnikus volt, február 21-én segítette világra gyermekét az oxfordi John Radcliffe Kórházban.

A kockázatos szülés után Mattnek sikerült a baba nyakára tekeredett köldökzsinórt kioldania, így elhárult az életveszély. Mikor a személyzet visszasietett a szobába az újszülött Cleo már édesanyja karjaiban volt.

Ez rémisztő. Annyira rosszul is elsülhetett volna

- mondta dühösen az édesanya, Jo.

Cleo Jo és Matt negyedik gyermeke, és születését magas kockázatúnak minősítették, mivel az édesanyának számos egészségügyi problémája volt. Az Oxford University hospitals Trust bocsánatot kért Jo-tól és a családjától.

Jo vajúdása két héttel a várt időpont előtt kezdődött meg.

Először is egy nagyon kedves szülésznőm volt. Mindig megnevettetett, és nagyon jó volt

- idézi Jo szavait a Mirror.

Viszont a szülésznőre máshol volt szükség, így egy helyettese jött levezényelni a szülést. Az anyuka szerint onnantól kezdett minden elromlott. Hozzátette, hogy a szülésznő folyamatosan mozgatta, és a baba szívverése is folyamatosan változott, de ez minden összehúzódás után így volt, ami normálisnak tekinthető.

„Aztán ő pánikba esett, amitől én is pánikba estem.”

A szülésznő közölte, hogy a baba szívverése lassul és veszélyessé kezd válni. Ekkor Jo pánikrohamot kapott, mert már átesett egy traumatikus szülésen, ahol majdnem elvesztette a kisfiát.

Mire észbe kaptunk volna kimenekült a szobából. Szóval magunkra maradtunk

- mondta Jo.

Az édesapa, Matt kiszaladt a szülésznőért, aki ekkor visszatért, majd röviddel később megint elment. Jo ekkor ébredt rá, hogy ketten maradtak és csak magukra számíthatnak. „Felvettem a kesztyűt, és percekkel később megszületett a baba” - mondja Matt.