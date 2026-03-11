Megdöbbentő dologra bukkant az anya, aki spermadonortól esett teherbe

Egy 44 éves nő csak édesanya akart lenni, de megdöbbentő felfedezésre jutott, miután csatakozott egy Facebook csoporthoz spermadonortól való terhessége után.

Spermadonortól lett gyermeke a nőnek SperFotó: freepik.com / Illusztráció

Spermadonor segítette, hogy édesanya legyen, elképesztő, ami kiderült végül

Jess Nürnberg ahelyett, hogy megvárta volna, hogy a hagyományos úton történjen meg vele az anyai áldás, egy olyan spemadonor segítségét kérte, akivel közös érdeklődési körük volt.

2024 májusában megszületett a lombikbébi program által kislánya, Kaia.

Amikor először hallottam a szívverését, akkor jöttem rá, hogy anya leszek, és mindezt egyedül fogom csinálni

- idézi a friss anyuka szavait a LadBible.

Egyszerre érzett félelmet, boldogságot és örömöt, a csúcspontok és mélypontok váltakoztak életében. Azután megdöbbent, amikor többet megtudott a spermadonor férfiról, aki által lehetővé vált a teherbeesése. Egy másik anyuka mutatott neki egy Facebook csoportot, amely több olyan emberből áll, akik már igénybe vették ezt a szolgáltatást.

Kaia-ról kiderült, hogy bizony nem hogy nem egyke, de van 47 féltestvére, akik biológiai apja ugyanaz a spermadonor.

Jess ahelyett, hogy elszörnyedt volna, a nagy családjának nevezi azokat a ma már nem is annyira ismeretlen embereket.

„A lányomnak 47 testvére van, akik mind négy év alattiak. Lehet, hogy nincsenek testvérei a családban, de van egy féltestvérekből álló közössége” - mondja Jess.

Eleinte túlterhelőnek érezte a csoportot, de miután találkozott a többi anyukával, elkezdett valódi kapcsolatot kialakítani velük. Reméli, hogy Kaia is tartós kapcsolatot alakít majd ki féltestvéreivel. A csoportnak köszönhetően az anyuka kevésbé érzi egyedül magát, mint annak idején, amikor egy hosszútávú kapcsolatból kilépve arra az elhatározásra jutott, hogy lefagyasztja a petesejtjeit.

Ráadásul korán folyt el a magzatvize, így kénytelen volt egyedül szülni, de arra a pillanatra is szeretetteljesen emlékszik vissza.

Az egyedül szülés volt az egyik legvarázslatosabb pillanat, mert rájöttem, hogy képes vagyok mindezt egyedül megtenni.

Jess dajka segítségével neveli lányát, aki olyan számukra, mint egy második anyuka, ráadásul ott vannak féltestvérei is, akivel terveznek egy közös disneylandi kiruccanást is.