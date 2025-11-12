A poklok poklán mehetett keresztül egy magyar édesanya. Egy 31 éves nő ugyanis álcázva magát elrabolt egy csecsemőt a VIII. kerületből. A gyermekrabló a saját babájaként mutatta be szeretteinek a csecsemőt, majd a kicsit másfél órával később a Semmelweis Egyetem egyik csecsemőgondozójában hagyta.

Elrabolt egy csecsemőt a 31 éves nő, majd másfél órával később a SOTE egyik csecsemőgondozójában helyezte el a babát (Fotó: unsplash – Képünk illusztráció)

Másfél órára elrabolt egy csecsemőt, öt évet kaphat a magyar nő

A rendőrség november 8-án kapott segélyhívást: egy édesanya telefonált, miután szembesült vele, hogy eltűnt újszülött gyermeke a lakásból. A nyomozás során kiderült, hogy a sértett két nappal korábban megismerkedett a későbbi elkövetővel, aki egy alapítvány munkatársaként mutatkozott be neki. A 31 éves Renáta, aki parókával álcázta magát, átverte az édesanyát és elrabolta a nő gyermekét.

A történet újabb fordulatot vett: kiderült, 31 éves a nő a SOTE egyik csecsemőgondozójában helyezte el a gyermeket, majd távozott.

Baricska Norbert, a BRFK bűnügyi helyettese elmondta, a 31 éves Renáta beismerő vallomást tett és megbánta a tettét. Azt állította, hogy mivel neki nem lehetett gyermeke, a kisbabát sajátjaként mutatta be családjának, mielőtt visszavitte volna a kórházba. A nő jelenleg szabadlábon védekezik, és azt mondta, megbánta tettét.

A rendőrség 18 éven aluli személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja, amiért akár öt év börtönbüntetés is kiszabható. A nyomozás folyamatban van, a nő pszichiátriai vizsgálata is várható – írja a Tények.