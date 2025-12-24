Karácsony a kórházban: egy új szív lenne a kétéves Balázskának a legnagyobb ajándék

A Gottsegen György Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) Gyermekkardiológiáján nem a bejgli illata, hanem a gépek csipogása jelzi az ünnepet. A legtöbb otthonban az ajándékok csomagolása jelzi a karácsonyt, de (GOKVI Gyermekkardiológiáján más a tét: az élet. Itt, a szívbeteg gyerekek és hős anyukáik a karácsonyt várják, miközben a remény tartja bennük a lelket.

Szívbeteg gyerekek küzdenek az életért a GOKVI gyermekszív osztályán. A kétéves Balázskát műszív tartja életben. Új szívre vár. Kórházi ágyából integet. Édesanyja minden pillanatban mellette van (Fotó: Bors)

Szívbeteg gyerekek szívszorító küzdelme

A kórteremben a kétéves, ragyogó szemű kisfiú, Balázska integet és puszit dob a kamerának. Ő egy igazi csodababa, aki szenteste napján született, de idén már biztosan a kórházban tölti a születésnapját. Balázska szíve helyett ugyanis két hónapja egy gép végzi a munkát: egy műszív pumpálja a vért, hogy életben tartsa. Édesanyja, Csilla szívszorítóan meséli el, hogyan változott meg az életük alig pár hónap alatt.

Ő egy teljesen egészséges kisfiúként született. Október 31-én is csak annyit láttam rajta, hogy valami nem stimmel. De volt egy rossz megérzésem

– meséli könnyeivel küszködve az édesanya. Balázskát dilatatív kardiomiopátiával diagnosztizálták. November elején már rohammentővel szállították a GOKVI-ba.

Azonnal a műszívre kellett rátenni, mert annyira romlott az állapota, hogy a gyógyszerek sem segítettek. Jelenleg műszívkezelésen van, és szívtranszplantációra várunk. Nagyon büszkék vagyunk rá, mert nagyon ügyes és erős

– folytatja Csilla a megrázó történetet. Balázskához hasonlóan sok gyermek van az osztályon. A 11 éves Boti például már túl van a katéteres beavatkozáson. Anyukája, Kitti megkönnyebbülten mesél.

A 11 éves Boti nagyon izgult a katéteres beavatkozás előtt. Pár órával később már így mosolygott (Fotó: Bors)

Ez csak rutinműtét, én ezzel nyugtattam magam.

Eközben a 12 éves Ádám már a harmadik szívműtéten van túl, és éppen a hazamenetelre vár. A bajban sem hagyja el a fiút a humorérzéke.

A zseniális humorral rendelkező Ádám három szívműtéten van túl. Csak az jár a fejében, hogy mikor mehet végre haza (Fotó: Bors)

Az életmentés nem áll meg: a GOKVI csapata 24 órás ügyeletben

A gyermekek sorsa a Gottsegen György Intézet orvosainak kezében van. Prof. Dr. Andréka Péter, a kórház igazgatója és csapata 24 órában készenlétben áll.

Prof. Dr. Andréka Péter, a kórház igazgatója és csapata 24 órában készenlétben áll. A GOKVI-ban folyamatos az életmentés (Fotó: Bors)

Intézetünk a gyermekkorú, csecsemőkorú szívátültetésekért felelős. A várólisták élnek, tehát állandóan és folyamatosan vannak gyermek és felnőtt betegeink is a várólistán.

A GOKVI az a hely, ahol az életmentés folyamatos. A betegek 70%-a sürgősséggel érkezik az osztályra. Itt végzik az országban egyedülálló, életmentő katéteres zárásokat is.

Olyan nyílásokat, lyukakat zárunk be a szívben, amik amúgy ott természetesen nem fordulnak elő, és az, hogy ezt katéterrel be tudjuk zárni, sok esetben hosszú és nagyon megerőltető, kockázatosabb szívműtét alól mentesíti a pácienst.

A szívátültetés logisztikája és a remény

Balázskáék reménye egy gyorsan megérkező, új szív. A műszív optimális esetben egy évig ad időt. Prof. Dr. Andréka Péter elmagyarázza, mi következik, amikor a szervfelajánlás megtörténik:

Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor nem csak egy csapat van itt a házban, hanem kettő. Merthogy el kell mennünk a szervért, nagyon sokszor repülőgéppel megyünk el érte. A második csapat már ott van a műtőben, és amint megérkezik a szerv, elkezdődik a műtét.

Az ápolók, mint Horváth Dezsőné Brigitta, ilyenkor körülveszik a gyerekeket szeretetükkel, és a szülők lelki támaszai is. Simóka Nóra vezető pszichológus pedig a betegekkel, szülőkkel és a személyzettel is foglalkozik, segítve a nehézségek feldolgozását.

A legnagyobb karácsonyi ajándék: a szervdonáció

Balázska életét egy agyhalottnak nyilvánított, de még működő szervű donor szíve mentheti meg. Az intézet igazgatója felhívja a figyelmet a szervdonáció fontosságára.

Eurotransplant ország vagyunk, tehát nem csak Magyarországról, hanem adott esetben külföldről is érkezhetnek sürgősséggel szervek a betegeinknek.

Az intézet csapata megállás nélkül dolgozik, még karácsonykor is. Prof. Dr. Andréka Péter mindenki nevében áldott karácsonyt kíván:

Úgyhogy azzal együtt, hogy az ő egészségük érdekében dolgozunk, szeretnék áldott boldog karácsonyt és nagyon szép új évet kívánni mindenkinek.

Balázska és a többi kis beteg története emlékeztet minket: a szív donációja lehet a legnagyobb ajándék.