Karácsony a kórházban: egy új szív lenne a kétéves Balázskának a legnagyobb ajándék
A kétéves Balázska, műszívvel várja a karácsonyt a GOKVI-ban, új szívre várva. Ahol a gépek csipognak, ott is küzdenek az életért. Szívbeteg gyerekek és a hős anyukák szívszorító története arról, hogyan zajlik a gyermekek szívtranszplantációja, karácsony idején
A Gottsegen György Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) Gyermekkardiológiáján nem a bejgli illata, hanem a gépek csipogása jelzi az ünnepet. A legtöbb otthonban az ajándékok csomagolása jelzi a karácsonyt, de (GOKVI Gyermekkardiológiáján más a tét: az élet. Itt, a szívbeteg gyerekek és hős anyukáik a karácsonyt várják, miközben a remény tartja bennük a lelket.
Szívbeteg gyerekek szívszorító küzdelme
A kórteremben a kétéves, ragyogó szemű kisfiú, Balázska integet és puszit dob a kamerának. Ő egy igazi csodababa, aki szenteste napján született, de idén már biztosan a kórházban tölti a születésnapját. Balázska szíve helyett ugyanis két hónapja egy gép végzi a munkát: egy műszív pumpálja a vért, hogy életben tartsa. Édesanyja, Csilla szívszorítóan meséli el, hogyan változott meg az életük alig pár hónap alatt.
Ő egy teljesen egészséges kisfiúként született. Október 31-én is csak annyit láttam rajta, hogy valami nem stimmel. De volt egy rossz megérzésem
– meséli könnyeivel küszködve az édesanya. Balázskát dilatatív kardiomiopátiával diagnosztizálták. November elején már rohammentővel szállították a GOKVI-ba.
Azonnal a műszívre kellett rátenni, mert annyira romlott az állapota, hogy a gyógyszerek sem segítettek. Jelenleg műszívkezelésen van, és szívtranszplantációra várunk. Nagyon büszkék vagyunk rá, mert nagyon ügyes és erős
– folytatja Csilla a megrázó történetet. Balázskához hasonlóan sok gyermek van az osztályon. A 11 éves Boti például már túl van a katéteres beavatkozáson. Anyukája, Kitti megkönnyebbülten mesél.
Ez csak rutinműtét, én ezzel nyugtattam magam.
Eközben a 12 éves Ádám már a harmadik szívműtéten van túl, és éppen a hazamenetelre vár. A bajban sem hagyja el a fiút a humorérzéke.
Az életmentés nem áll meg: a GOKVI csapata 24 órás ügyeletben
A gyermekek sorsa a Gottsegen György Intézet orvosainak kezében van. Prof. Dr. Andréka Péter, a kórház igazgatója és csapata 24 órában készenlétben áll.
Intézetünk a gyermekkorú, csecsemőkorú szívátültetésekért felelős. A várólisták élnek, tehát állandóan és folyamatosan vannak gyermek és felnőtt betegeink is a várólistán.
A GOKVI az a hely, ahol az életmentés folyamatos. A betegek 70%-a sürgősséggel érkezik az osztályra. Itt végzik az országban egyedülálló, életmentő katéteres zárásokat is.
Olyan nyílásokat, lyukakat zárunk be a szívben, amik amúgy ott természetesen nem fordulnak elő, és az, hogy ezt katéterrel be tudjuk zárni, sok esetben hosszú és nagyon megerőltető, kockázatosabb szívműtét alól mentesíti a pácienst.
A szívátültetés logisztikája és a remény
Balázskáék reménye egy gyorsan megérkező, új szív. A műszív optimális esetben egy évig ad időt. Prof. Dr. Andréka Péter elmagyarázza, mi következik, amikor a szervfelajánlás megtörténik:
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor nem csak egy csapat van itt a házban, hanem kettő. Merthogy el kell mennünk a szervért, nagyon sokszor repülőgéppel megyünk el érte. A második csapat már ott van a műtőben, és amint megérkezik a szerv, elkezdődik a műtét.
Az ápolók, mint Horváth Dezsőné Brigitta, ilyenkor körülveszik a gyerekeket szeretetükkel, és a szülők lelki támaszai is. Simóka Nóra vezető pszichológus pedig a betegekkel, szülőkkel és a személyzettel is foglalkozik, segítve a nehézségek feldolgozását.
A legnagyobb karácsonyi ajándék: a szervdonáció
Balázska életét egy agyhalottnak nyilvánított, de még működő szervű donor szíve mentheti meg. Az intézet igazgatója felhívja a figyelmet a szervdonáció fontosságára.
Eurotransplant ország vagyunk, tehát nem csak Magyarországról, hanem adott esetben külföldről is érkezhetnek sürgősséggel szervek a betegeinknek.
Az intézet csapata megállás nélkül dolgozik, még karácsonykor is. Prof. Dr. Andréka Péter mindenki nevében áldott karácsonyt kíván:
Úgyhogy azzal együtt, hogy az ő egészségük érdekében dolgozunk, szeretnék áldott boldog karácsonyt és nagyon szép új évet kívánni mindenkinek.
Balázska és a többi kis beteg története emlékeztet minket: a szív donációja lehet a legnagyobb ajándék.
