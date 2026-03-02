Brutális kockahasat villantott Gelencsér Tímea - Fotó

Gelencsér Tímea legalább annyi fokon ég most, mint a nap sugarai a napokban, hiszen hihetetlenül pörgős időszak veszi kezdetét számára. A műsorvezető és volt exatlonista ilyen mozgalmas időszakban sem hagyja el magát.

Gelencsér Tímea még mindig bomba formában van / Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Tavasszal is edz Gelencsér Tímea

A tavasz első napsugarai beköszöntöttek, ami az újrakezdést is elhozhatja nekünk, így nincs is jobb egy kiadós testmozgásnál. Bár a csodás műsorvezető most nem odakint fut, de edzőtermi képétől sokan újratervezik a tavaszi időszakukat.

Te is lemész az edzőterembe vagy kedved támad majd mozogni, ha meglátod, milyen kockahasat villantott a volt szépségkirálynő. Az Exatlon Hungary műsorvezetője és volt versenyzője nem lustálkodik, őt nem fogja el a tavaszi depresszió, már ha létezik egyáltalán ilyesmi.

Gelencsér Tímea hivatalosan is megnyitotta a tavaszt, rózsaszín testhez simuló edzős szerkójában.