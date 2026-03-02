RETRO RÁDIÓ

Brutális kockahasat villantott Gelencsér Tímea - Fotó

Még mindig bomba formában van a műsorvezető. Gelencsér Tímea sportolóhoz hű kinézetét karban tartja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 09:30
Gelencsér Tímea tavasz edzés műsorvezető

Gelencsér Tímea legalább annyi fokon ég most, mint a nap sugarai a napokban, hiszen hihetetlenül pörgős időszak veszi kezdetét számára. A műsorvezető és volt exatlonista ilyen mozgalmas időszakban sem hagyja el magát.

Gelencsér Tímea
Gelencsér Tímea még mindig bomba formában van / Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Tavasszal is edz Gelencsér Tímea

A tavasz első napsugarai beköszöntöttek, ami az újrakezdést is elhozhatja nekünk, így nincs is jobb egy kiadós testmozgásnál. Bár a csodás műsorvezető most nem odakint fut, de edzőtermi képétől sokan újratervezik a tavaszi időszakukat.

Te is lemész az edzőterembe vagy kedved támad majd mozogni, ha meglátod, milyen kockahasat villantott a volt szépségkirálynő. Az Exatlon Hungary műsorvezetője és volt versenyzője nem lustálkodik, őt nem fogja el a tavaszi depresszió, már ha létezik egyáltalán ilyesmi.

Gelencsér Tímea hivatalosan is megnyitotta a tavaszt, rózsaszín testhez simuló edzős szerkójában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu