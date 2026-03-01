„Egy hónapunk van arra, hogy kiköltözzünk” - Bajba került Gelencsér Tímea, mi lesz vele?

Gelencsér Tímea és vőlegénye nagy bajban vannak, ugyanis egy hónapjuk van arra, hogy kiköltözzenek a jelenlegi albérletükből. A probléma ott akad, hogy az új otthonuk felújítási munkálataival még nem végeztek a szakemberek, ráadásul a műsorvezető hamarosan elhagyja az országot, amely plusz terhet jelent Timi számára.

Gelencsér Tímea rengeteg feladattal néz szembe a Tűzló évében / Fotó: Nagy Zoltán

Gelencsér Tímea és kedvese problémás helyzetbe kerültek

Gelencsér Tímea élete nem a pihenésről szól. Az Újratervezés forgatásaira jár, az Exatlon előkészületeivel is foglalkozik, amely sok időt igényen, aztán pedig napokon belül elutazik. És, ha ez még nem lenne elég, új házuk felújítási munkálata is plusz figyelmet igényel, hiszen rengeteg akadályba ütköztek, így a befejezés dátuma kitolódott. Timi már ugyan látja az alagút végét, azonban egy újabb nehézség akadályozza a gyorsabb haladásban: jelenlegi otthonukat sürgősen el kell hagyniuk. A Borsnak adott interjújában erről mesélt.

Egy hónapjuk van a kiköltözésre

A felújítási munkálatok már elképesztő hosszú ideje tartanak, így teljesen érthető, hogy Timiék már alig várják, hogy birtokba vehessék az otthonukat.

A Tűz Ló évében most egy picit úgy érzem, mintha vágtázni kezdtek volna a dolgok a ház körül, és nem számítottam ekkora ugrásra, de az az igazság, hogy ez most nagyon jól jön, mert eladták a lakást a fejünk fölül és egy hónapunk van arra, hogy kiköltözzünk

- mondja a műsorvezető, aki vőlegényével és kiskutyájukkal jelenleg egy albérletben laknak. A rossz hír az, hogy az ingatlant egy hónapja eladta a főbérlő, így hamarosan el kell hagyniuk a lakást.

Egy hónapunk van arra, hogy kiköltözzünk és nagyon szeretnénk már a házba menni, hogy ne kelljen ideiglenes helyre költözni arra a rövid időre. A ház már jól áll egyébként és most nagyon nagy segítség, hogy a szakembereink megpróbálnak mindennel gyorsan végezni

- mesélte Timi a Borsnak.

Az új otthonuk egyik fürdőszobája már rendelkezik burkolattal, a másik pedig még csak készülőfélben van, két héten belül kerülnek fel majd a melegburkolatok. Mindemellett a festés alapozása is elkészült, párjával most választanak színt, aztán majd jöhet a külső festés, a lámpák megvásárlása és a konyhabútorok is. Mint mondja, más nagy munkafázisra már nem kell számítani, a gépészeti feladatok elkészültek, jövő héten pedig a fűtés és a meleg víz is be lesz kötve a házba.

A legnagyobb gond most az, hogy nem tudom, hogy jön majd ki a lépés az utazás tekintetében, hiszen hamarosan indulunk Dominikára az Exatlon miatt és még az is benne van a pakliban, hogy akkor kell költözni, amikor épp nem leszek itthon. Nem is tudom, hogy Matyi és Füge hova mennek, talán a családi házba, de egyelőre ezzel az opcióval nem számolunk. Valószínűleg nem ez lesz, de azért most versenyt futunk az idővel. Annak viszont örülök, hogy már látjuk a végét.

Timi vőlegénye intézi majd a költöztetéssel járó feladatokat a műsorvezető távollétében.