Elakadt a szava Gelencsér Tímeának, amikor meglátta az Exatlon versenyzőinek névsorát

Gelencsér Tímea rendkívül izgatottan vágja bele magát az Exatlon Hungary-be. Sportolóként tudja, mit éreznek a versenyzők és teljesen átérzi a félelmeiket, mivel pontosan tudja, mi áll előttük.

Gelencsér Tímea már tudja, kik lesznek ott az Exatlonban

Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Timi elmondta, hogy ugyan nehéz feladata van, mivel olykor rendkívül érzékeny pillanatban kell faggatnia a versenyzőket, de megküzd a feladattal és a nézőket nem hagyja érzelmes pillanatok nélkül. Emellett neki is hatalmas változást hoz az életébe, hogy visszatér Dominikára, ahol már 5 éve nem járt. Az évek alatt egy percet sem pihent: fejlesztette magát és még egy diplomát is szerzett.

Sosem állunk meg

– mondta Timi, miközben magáról és műsorvezető társáról, Palik Lászlóról beszélt, hozzátéve, hogy azért is működnek annyira jól együtt, mert mindketten beszélik a "sport nyelvét", amihez egy erős, masszív maximalista szemlélet is tartozik.

A műsor pedig egyértelműen a sportról és a kitartásról szól, amellett, hogy megismerjük a versenyzők érzékeny oldalát, törékenységét és személyiségét.

Timi egy kulisszatitkot is elárult, méghozzá a bajnokok listáját illetően. Kiderült ugyanis, hogy a névsor rendkívül színes, mivel több sportágból is csatlakoznak majd versenyzők. A műsorvezető hatalmas izgalommal vág neki a versenynek, aminél garantált, hogy hatalmas küzdelmek és győzelmek várhatók.