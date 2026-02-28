Zalatnay Sarolta: Legyen végre vége a háborúnak!

A Bors írja, hogy Zalatnay Cini korábban sosem politizált, de egy ideje már úgy érzi, fel kell szólalnia és ki kell állnia a béke pártján. A szomszédunkban éppen négy éve zajló háborúban folyamatosan rengetegen vesztik életüket. Családok mennek tönkre, anyák veszítik el fiaikat, asszonyok a férjeiket. Ez pedig megviseli az énekesnőt, ahogyan az is, hogy a jelek szerint alig néhány uniós és NATO tagállam vezetői gondolják úgy, ahogyan Orbán Viktor, vagyis, hogy csak a mihamarabb megkötött béke mentheti meg Európát egy totális, háborús eszkalációtól.

Zalatnay Cininél betelt a pohár (Fotó: Mediaworks)

Zalatnay Cini: A közelgő választás tétje pontosan ez!

„Napról, napra követem a politikai eseményeket és nemcsak itthon, de a nemzetközi színtéren is. Éppen ezért nem értem, hogy mi az oka annak, hogy Magyar Péter és a bandája a magyar nemzeti érdekek ellen dolgozik.”

Képtelen vagyok megérteni, hogy van ember hazánkban, aki pénzt, hadianyagot és embert szeretne küldeni a négy éve tartó orosz-ukrán háborúba.

„Az a gondolat, hogy naponta ezrek vesznek oda a harcokban, még akkor is szívfájdító, ha nem honfitársainkról van szó. Az a gondolat pedig egyenesen elviselhetetlen számomra, hogy ebben az értelmetlen öldöklésbe magyar katonákat is bevonjanak. Márpedig senkiben se legyen kérdés! A közelgő választás tétje pontosan ez! Én azt mondom, hogy nincs tovább! Legyen végre vége a háborúnak! Hallja már meg mindenki azt, amit Orbán Viktor mond! Mégis mi kell ahhoz, hogy idehaza és Európában is felnyíljanak a szemek és lássák, hogy csak a halál és könnyek járnak a nyomukban?” – kezdte a lapnak Zalatnay Cini énekesnő, aki attól is tart, hogy hiába a magyar kormány árakat letörő minden törekvése, ha közben Ukrajna szabotálja a zavartalan energiaellátásunkat.

Zalatnay Cini is látja, hogy Ukrajna irányából provokáció zajlik (Fotó: Mediaworks)

„A kiesett olaj pótlása jelentősen többe is kerül nekünk”

„Értem én, hogy Magyarországon béke van, de alig pár száz kilométerre tőlünk jelen pillanatban is emberek halnak meg. Hogy ez minket nem érint? Dehogynem! Érint emberileg, hiszen minden kiontott életért kár, és érint bizony anyagi értelemben is, hiszen az ukránok már egy hónapja blokkolják a Magyarország felé tartó Barátság kőolajvezetéket. Ezt sajnos kénytelenek vagyunk egyértelmű provokációként értékelni. Ráadásul a kiesett olaj pótlása jelentősen többe is kerül nekünk, ami nem eredményezhet mást, mint üzemanyag drágulást.”

Az üzemanyag drágulás pedig mindent, de mindent húz magával. Csak ismételni tudom önmagam: Legyen végre vége a háborúnak!

– fogalmazott a Borsnak Zalatnay Cini.



