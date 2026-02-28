Orbán Viktor: van összefüggés a választás meg az ukránok lépése között
Orbán Viktor késő estig dolgozott, közben pedig magyar-francia meccset nézett.
Új videóval jelentkezett a közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, aki pénteken késő estig dolgozott, miközben fél szemmel a magyar-francia meccset nézte. A videóban a kormányfő elmondja, hogy szerinte van összefüggés a választás és az ukránok lépése között – vagyis az ukránok nem véletlenül nem szállítják pont most számunkra az orosz kőolajat a Barátság vezetéken keresztül.
Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor videóját:
