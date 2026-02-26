Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Rákóczi úton

Riasztották a tűzoltókat, miután tűz keletkezett Budapest VIII. kerületében, a Rákóczi úton, egy vendéglátóhelyen, amely egy felsőoktatási intézmény épületének földszintjén, de attól teljesen függetlenül működik.

Tűz keletkezett a Rákóczi úton, egy vendéglátóhelyen

Az elszívó gyulladt ki, és a kívül, a falsíkon futó szellőzőkéményre is átterjedtek a lángok, amelyeket eloltottak a fővárosi hivatásos tűzoltók. A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az egységek átvizsgálták az épületet, amelyet biztonsági okokból mintegy ötszáz ember hagyott el – közölte a katasztrófavédelem.