„Felejtsük el Szoboszlait!” – új kedvencük van a Liverpool-szurkolóknak

Angol oldalak a magyar középpályás helyett mást méltatnak. Ugyan dicsérték Szoboszlai Dominik teljesítményét, de szerintük Florian Wirtz még tőle is jobbat nyújtott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 18:45
Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a Liverpool 4-0-ra győzte le a Galatasarayt a Bajnokok Ligája szerda esti visszavágóján, így a Vörösök bejutottak a legjobb nyolc közé. A vezetést Szoboszlai Dominik góljával szerezték meg, ezt követően pedig beindult a gépezet: Ekitiké, Gravenberch és Szalah is betalált. A figyelem mégsem rájuk irányult, az angolok sokkal inkább Florian Wirtz teljesítményét emelték ki.

Szoboszlai helyett mást méltatnak az angolok

Az angol Empire of the Kop már közvetlenül a mérkőzés után jelentkezett egy cikkel, amelynek címe így kezdődött: „Felejtsük el Szoboszlait és Szalah-t”. Bár természetesen a magyar és az egyiptomi játékos teljesítményét is méltatták, külön kiemelték Florian Wirtz játékát a Galatasaray ellen. Mint írták, a német középpályás csendben, szinte észrevétlenül küzdötte fel magát a statisztikai rangsor élmezőnyébe. A FotMob értékelése alapján végül 8,7-es osztályzatot kapott, amivel a második helyen zárt – közvetlenül magyar csapattársa mögött.

Újabb rangadó vár a Liverpoolra a BL-ben

Az angol bajnok a törökök elleni sikerével bejutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé. A negyeddöntőben a Paris Saint-Germain vár rájuk – a párharc külön pikantériája, hogy tavaly éppen a címvédő franciák búcsúztatták a Vörösöket a nyolcaddöntőben.

 

