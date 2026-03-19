„Felejtsük el Szoboszlait!” – új kedvencük van a Liverpool-szurkolóknak
Angol oldalak a magyar középpályás helyett mást méltatnak. Ugyan dicsérték Szoboszlai Dominik teljesítményét, de szerintük Florian Wirtz még tőle is jobbat nyújtott.
Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a Liverpool 4-0-ra győzte le a Galatasarayt a Bajnokok Ligája szerda esti visszavágóján, így a Vörösök bejutottak a legjobb nyolc közé. A vezetést Szoboszlai Dominik góljával szerezték meg, ezt követően pedig beindult a gépezet: Ekitiké, Gravenberch és Szalah is betalált. A figyelem mégsem rájuk irányult, az angolok sokkal inkább Florian Wirtz teljesítményét emelték ki.
Szoboszlai helyett mást méltatnak az angolok
Az angol Empire of the Kop már közvetlenül a mérkőzés után jelentkezett egy cikkel, amelynek címe így kezdődött: „Felejtsük el Szoboszlait és Szalah-t”. Bár természetesen a magyar és az egyiptomi játékos teljesítményét is méltatták, külön kiemelték Florian Wirtz játékát a Galatasaray ellen. Mint írták, a német középpályás csendben, szinte észrevétlenül küzdötte fel magát a statisztikai rangsor élmezőnyébe. A FotMob értékelése alapján végül 8,7-es osztályzatot kapott, amivel a második helyen zárt – közvetlenül magyar csapattársa mögött.
Újabb rangadó vár a Liverpoolra a BL-ben
Az angol bajnok a törökök elleni sikerével bejutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé. A negyeddöntőben a Paris Saint-Germain vár rájuk – a párharc külön pikantériája, hogy tavaly éppen a címvédő franciák búcsúztatták a Vörösöket a nyolcaddöntőben.
