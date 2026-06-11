A Premier League-sztár életveszélyes kezelést kapott: „Játszani akarok”

A Premier League-sztárja Craig Gordont figyelmeztették, hogy akár meg is halhat a nyakkezelés következtében, amelyre szüksége volt ahhoz, hogy életben tartsa világbajnoki álmát.

Érzelmes vallomást tett a Premier League-sztár. / Fotó: rawpixel.com / Chanikarn Thongsupa / Freepik - illusztráció

Érzelmes vallomást tett a Premier League-sztár

A 43 éves Hearts-sztár, Gordon márciusban sérült meg, és felkereste a Harley Street neves gerincspecialistáját, Usamah Jannoun-t. Az ortopéd szakorvos elmagyarázta neki, milyen komoly kockázatnak teszi ki magát azzal, hogy folytatni szeretné karrierjét, és bekerülni Steve Clarke skót válogatottjába. Gordon azonban annyira elszántan akart a világbajnokságon játszani karrierje befejezése előtt, hogy mégis alávetette magát a kezelésnek.

Elárulta: „Mindenképpen aggódtam, hogy ez valami hosszabb távú probléma lesz, nemcsak a futballban, hanem az életem hátralévő részében is.”

Gordon – aki 43 évesen és 161 naposan a torna legidősebb játékosa – most reméli, hogy áldozata megéri, mivel célja, hogy Angus Gunn és Liam Kelly előtt kezdjen a Bostonban rendezendő Haiti elleni mérkőzésen.

Arra a kérdésre, hogy még mindig Skócia legjobb kapusának tartja-e magát, Gordon így válaszolt: „Szerintem mindenkinek így kell gondolkodnia. Szeretném hinni, hogy a csapat többi tagja is így gondolja. Meg kell lennie annak a gondolkodásmódnak, hogy megfelelően felkészülj, ha te fogsz játszani, és te leszel az első számú. Természetesen játszani szeretnék. De már az is egyfajta győzelem, hogy eljutottam idáig. Talán ha visszatekintünk majd, ez lesz az uralkodó érzés. Ha így alakulna, akkor is büszke lennék magamra. A torna legidősebb játékosának lenni büszkeségre ad okot, függetlenül a pozíciótól. De jelenleg minden figyelmemet arra összpontosítom, hogy a legjobb formámat hozzam.”

Clarke még nem nevezte meg a Haiti elleni mérkőzésre szánt kezdőcsapatát, így még Gordon, Gunn és Kelly sem tudják, ki fog a kezdőben szerepelni.

A Hearts sztárja hozzátette: „Egyelőre semmi jelét nem láttuk. Ez nem újdonság. Még van pár napunk az edzésekre, hogy megpróbáljunk jó benyomást tenni, és megmutatni, hogy mi vagyunk azok, akiknek jár az a pozíció. A következő néhány napban a lehető legjobban fogok edzeni, és meglátjuk, kit választ a szövetségi kapitány. Minden kisgyerek arról álmodozik, hogy világbajnokságon játszhasson. Ha azt mondhatod: »Megcsináltam«, az biztosan olyan élmény, amit egész életedben magaddal viszel.”