Minden szem Lionel Messi feleségére szegeződött, aprócska bikiniben napozott - Fotó

Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo tovább fokozta a világbajnokság iránti lelkesedést azzal, hogy hihetetlen alakját megmutatta egy aprócska bikiniben.

Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo bikinire vetkőzött / Fotó: Peter Joneleit/Icon Sportswire

A csillogó feleség arra készül, hogy a nyári tornán szurkoljon férjének. Legutóbbi Instagram-bejegyzésében Antonela leopárdmintás bikiniben pózolt, miközben egy barna kalapot viselt.

Fotósorozatában családi képeket és egy tükörszelfit is megosztott, amelyen egy, a férje, Messi arcát ábrázoló pólót visel. Antonela a 2026-os világbajnokság előtt teljes mértékben támogatja férjét.

Rajongók és barátok kommentálták legutóbbi tűzforró bejegyzését:

Az egyik így írt: „Gyönyörű.”

Egy másik így írt: „Királynő.”

Egy harmadik így írt: „Gyönyörű család.”

Míg egy negyedik így írt: „Imádom a pólót.”

Íme Lionel Messi szexi felesége: