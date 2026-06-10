Minden szem Lionel Messi feleségére szegeződött, aprócska bikiniben napozott - Fotó
Íme Lieonel Messi szexi felesége. Bikiben pózolt Antonela Roccuzzo, Lionel Messi felesége.
Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo tovább fokozta a világbajnokság iránti lelkesedést azzal, hogy hihetetlen alakját megmutatta egy aprócska bikiniben.
A csillogó feleség arra készül, hogy a nyári tornán szurkoljon férjének. Legutóbbi Instagram-bejegyzésében Antonela leopárdmintás bikiniben pózolt, miközben egy barna kalapot viselt.
Fotósorozatában családi képeket és egy tükörszelfit is megosztott, amelyen egy, a férje, Messi arcát ábrázoló pólót visel. Antonela a 2026-os világbajnokság előtt teljes mértékben támogatja férjét.
Rajongók és barátok kommentálták legutóbbi tűzforró bejegyzését:
Az egyik így írt: „Gyönyörű.”
Egy másik így írt: „Királynő.”
Egy harmadik így írt: „Gyönyörű család.”
Míg egy negyedik így írt: „Imádom a pólót.”
Íme Lionel Messi szexi felesége:
Messi az argentin válogatott kapitányaként második egymást követő világbajnoki címre tör a 2022-es téli katari világbajnokságon elért győzelmük után. A világbajnokok, akik Algériával, Ausztriával és Jordániával kerültek egy csoportba, június 17-én, hajnali 2 órakor kezdik meg címvédésüket Kansas Cityben Algéria ellen. Bár Messi kék-fehér csapata minden esélye megvan a második egymást követő győzelemre, a bukmékerek szerint a 6. helyen állnak 8-1-es oddsal, Spanyolország, Franciaország, Anglia, Portugália és örök riválisuk, Brazília előtt. A tornán az első kihívás nem volt túl kellemes, mivel edzőtáborukat órákig ostromolta egy tornádó.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre