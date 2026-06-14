Mindenki őt nézte, a stadionban mutatta meg bomba alakját a tévés szépségkirálynő
A lelátón is volt látnivaló a vb nyitómeccsén. Valentina Valderrama kitett magáért.
Soha senkin nem állt olyan jól a mexikói focimez, mint Valentina Valderrama Patinón. A szexi tévés a foci-vb nyitómeccsén mutatta meg meztelen hasát és darázs derekát.
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