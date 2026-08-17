RETRO RÁDIÓ

Helyreigazítás Radnai Márkkal kapcsolatos valótlan híresztelésünk miatt

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.08.17. 11:36
helyreigazítás Radnai Márk politika

Helyreigazítás: Valótlanul híreszteltük, hogy hajléktalanok nevére kerültek át olyan cégek, illetve azok tartozásai, melyek Radnai Márk érdekeltségébe tartoztak. Ugyancsak valótlanul híreszteltük, hogy a Radnai Márk által alapított, Story Chef Kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján. Valótlanul híreszteltük továbbá, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke költségvetési csalást, közokirathamisítást követett el, továbbá fiktív számlákat állított ki, részt vett cégek eltüntetésében és azok hajléktalan strómanok részére történő átjátszásában. Valótlanul híreszteltük továbbá, hogy egy ügyvédi irodában találkozott Radnai Márk és azok a hajléktalan strómanok, akiknek a nevére a Radnai Márk érdekeltségébe tartozó cégek átkerültek. Valótlanul híreszteltük továbbá, hogy ezen, Radnai Márk érdekeltségébe tartozó cégeknek többszáz milliós tartozásai voltak, ezeket el kellett tüntetni. Valótlanul híreszteltük továbbá azt is, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke fiktív üzletrész átadási szerződést kötött.

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