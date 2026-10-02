Rihanna merész fehérneműben mutatta meg az alakját
Egy év telt el azóta, hogy megszületett a harmadik gyermeke, az énekesnő pedig ismét kamerák elé állt. Rihanna új fotói egy ünnepi hangulatú fehérneműs sorozathoz készültek, amelyben csipkében és magas sarkú cipőben pózolt.
Rihanna új fotói egy ünnepi hangulatú fehérneműs fotózáson készültek. A 38 éves énekesnő bordó és kék csipke összeállításban mutatta meg az alakját, egy évvel azután, hogy megszületett kislánya, Rocki.
Rihanna csipkében állt kamerák elé
A félig áttetsző, virágmintás felsőhöz hozzáillő alsót, harisnyát és harisnyakötőt viselt, az összeállítást pedig fekete tűsarkú egészítette ki. A fotózás során a földön és térdelve is pózolt.
Rihanna a képeket közösségi oldalán mutatta meg, ahol arra utalt, hogy már elérkezett az ünnepi időszakra készülő kollekció ideje.
Az énekesnő nem sokkal korábban két fiával, RZA-val és Riottal is nyilvánosan mutatkozott Párizsban, ahol gyermekeik édesapja, ASAP Rocky lépett fel. Kislányuk, Rocki nem volt velük.
Rihanna nemrég ritka családi pillanatokat is megosztott a kislányáról. Az egyik videóban játékosan hosszú fekete parókát tett a gyermek fejére, miközben a háttérből nevetett.
A merész képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.
Forrás: Caroline Peacock, Rihanna celebrates her curves as she models her latest lingerie collection for Savage x Fenty with killer heels, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16177887/Rihanna-celebrates-curves-models-latest-lingerie-collection-Savage-x-Fenty-killer-heels.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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