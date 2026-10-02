Rihanna merész fehérneműben mutatta meg az alakját

Rihanna új fotói egy ünnepi hangulatú fehérneműs fotózáson készültek. A 38 éves énekesnő bordó és kék csipke összeállításban mutatta meg az alakját, egy évvel azután, hogy megszületett kislánya, Rocki.

Rihanna csipkében állt kamerák elé.

Fotó: picture alliance / IK ALDAMA / Northfoto

Rihanna csipkében állt kamerák elé

A félig áttetsző, virágmintás felsőhöz hozzáillő alsót, harisnyát és harisnyakötőt viselt, az összeállítást pedig fekete tűsarkú egészítette ki. A fotózás során a földön és térdelve is pózolt.

Rihanna a képeket közösségi oldalán mutatta meg, ahol arra utalt, hogy már elérkezett az ünnepi időszakra készülő kollekció ideje.

Az énekesnő nem sokkal korábban két fiával, RZA-val és Riottal is nyilvánosan mutatkozott Párizsban, ahol gyermekeik édesapja, ASAP Rocky lépett fel. Kislányuk, Rocki nem volt velük.

Rihanna nemrég ritka családi pillanatokat is megosztott a kislányáról. Az egyik videóban játékosan hosszú fekete parókát tett a gyermek fejére, miközben a háttérből nevetett.

A merész képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.

Forrás: Caroline Peacock, Rihanna celebrates her curves as she models her latest lingerie collection for Savage x Fenty with killer heels, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16177887/Rihanna-celebrates-curves-models-latest-lingerie-collection-Savage-x-Fenty-killer-heels.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490