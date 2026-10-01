A szakértők szerint ezen múlik a pihentető éjszaka

Sokan úgy érzik, hogy a 8 óra az a határ, amely alatt már biztosan nem lehet kipihenten ébredni. Az alvás azonban ennél összetettebb, ráadásul az egyéni igények is eltérhetnek. Wendy Troxel alvásszakértő szerint a legtöbb felnőtt számára továbbra is nagyjából 7-9 óra az ajánlott mennyiség, de nincs mindenkire érvényes „varázsszám”. Van, akinek többre, másnak kevesebbre van szüksége, miközben a rendszeresség és a minőség is sokat számít.

Nem csak az alvással eltöltött órák száma lényeges.

Fotó: MI generált illusztráció

Az alvás rendszeressége többet számíthat, mint hinnénk

A következetes lefekvési és ébredési idő segíthet stabilizálni a szervezet belső óráját. Julia Kogan neuropszichológus szerint különösen az azonos időpontban történő felkelés lehet hasznos, hétvégén pedig egy 30-60 perces eltérés még beleférhet.

A sok egymás után beállított ébresztő viszont visszaüthet. Shelby Harris alvásszakértő szerint a szundi ismételgetése megszakítja az alvás utolsó szakaszait, ezért az ember még kábábban ébredhet.

Az esti rutin szintén számít. A hűvös, sötét, csendes hálószoba és a képernyők kerülése segíthet, krónikus álmatlanság esetén azonban önmagában az alváshigiéné nem kezelés. Kogan szerint ilyen problémánál az álmatlanság kezelésére alkalmazott kognitív viselkedésterápia jelentheti az egyik célzott megoldást.

A pihentető alvás nem egyetlen trükkön múlik

Marie-Pierre St-Onge alvás- és táplálkozási szakértő szerint az étrend-kiegészítők önmagukban nem oldják meg az alvási gondokat. Inkább a teljes napi étrendre érdemes figyelni, amelyben rostban gazdag ételek, zöldségek, gyümölcsök, teljes értékű gabonák, hüvelyesek és egészséges zsírok is helyet kapnak.

A technikai mérőeszközök adatai helyett az is sokat elárulhat, hogyan érezzük magunkat. Jó jel lehet, ha kipihenten ébredünk, napközben éberek maradunk, és este nagyjából húsz percen belül el tudunk aludni.

Ha pedig egy-egy éjszakán nem jön álom a szemünkre, Harris szerint nem érdemes rögtön attól tartani, hogy a következő nap biztosan rosszul alakul.

Még ha csak pihensz is, annak is van haszna

– fogalmazott. Ha viszont sokáig ébren fekszünk, azt tanácsolja, hogy keljünk fel, és válasszunk valamilyen nyugodt elfoglaltságot, például olvassunk.